Ja no val a badar, la temporada accelera de valent!

S’ha acabat el rodatge! D’un dia per l’altre, les formacions castelleres han apujat una marxa el seu ritme, i ara ja no hi ha qui aturi la seva maquinària. Els Castellers de Vilafranca van completar diumenge el primer doblet de castells de nou pisos, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls va apuntar-se al carro desrés de descarregar el seu primer tres folrat de l’any. Un nou esclat primaveral va servir perquè fins a set agrupacions més segellessin construccions de la gamma alta de vuit.

La diada de les Fires de Maig ha sigut durant molts anys el tret de sortida de la temporada de nou pisos. Els Castellers de Vilafranca acostumen a triar aquesta cita per completar-hi el primer castell d’aquest nivell però enguany el ritme és un altre i els verds van plantar-se diumenge a la plaça de la Vila amb l’objectiu de descarregar-ne no només un sinó dos. Tot i el format a l’antiga, sense rondes ni ordres preestablerts, van aconseguir mobilitzar prou camises per assolir el repte sense córrer cap risc. Van iniciar l’actuació estrenant el primer tres de vuit amb agulla que s’alça enguany a les places castelleres. Si bé la seva estructura exterior no va ser del tot dòcil, van tornar a exhibir un pilar magistral. Tot seguit van atrevir-se amb el primer quatre de nou amb folre de l’any i van arrodonir l’exhibició amb el tres. Els dos castells de nou pisos es van mostrar nerviosos i el quatre, fins i tot, es va haver de defensar durant els moments culminants i en l’inici del descens. No hi ha pastís sense cirereta, i la dels vilafranquins va ser un espectacular espadat de set amb folre, també el primer del curs.

Castells poc ortodoxos

La diada també va ser dolça per als Xicots de Vilafranca, que, si bé van haver de controlar els tremolins dels seus castells bàsics de vuit, van demostrar que van pel bon camí per revalidar les construccions de nou pisos. Tant el tres com el quatre de vuit van presentar troncs alleugerits, pensant ja en els principals objectius de la temporada. Van arrodonir la seva actuació amb un nou de set, descarregat amb només un enxaneta. Per la seva banda, la Colla Jove Xiquets de Vilafranca va alçar tres construccions de sis pisos, el tres amb agulla, el quatre i el tres, però ho va fer d’una manera poc ortodoxa. En cap de les estructures l’enxaneta va travessar el pom de dalt per baixar pel dos contrari, i en el cas del quatre els més menuts van pujar pel mateix dos i l’enxaneta no va arribar a traspassar el peu a l’altra banda de la construcció.

A Lleida, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va tornar a apostar pel cinc de vuit, una estructura que en aquest punt de la temporada suposa certa rellevància, i van plantar cara al tres de nou amb folre. Es van convertir així en la segona colla que alça construccions d’aquest nivell en aquesta temporada. Tot i no haver fet el salt a una nova categoria, set colles més van protagonitzar una important accelerada apuntant-se estructures de la gamma alta de vuit. La Colla Jove Xiquets de Tarragona va coronar dissabte a casa el primer quatre de vuit amb agulla del curs i va revalidar el cinc de vuit que ja duia en cartera. Aquest últim castell va ser la novetat destacada dels Minyons de Terrassa en la seva actuació a la Fira Modernista, on també van assolir el primer set de vuit de l’any a plaça. El relleu del set el recollirien els Castellers de la Vila de Gràcia i els de Sabadell diumenge a Sant Cugat, on també va destacar la tripleta de vuit de la colla local. El dos de vuit amb folre, coronat pels saballuts i descarregat pels gausacs, va viatjar diumenge fins a Girona, on els Marrecs van rubricar el primer de l’any.