"Ja em prenc la vaga del metro com la rutina dels dilluns"

Usuària diària del metro, Anna Castellvell, de l' Eixample, ha enxampat totes les vagues dels dilluns. Cada setmana es lleva al voltant de 10 minuts abans de l'habitual i agafa el metro fins a l' Hospitalet de Llobregat. "Ja em prenc la vaga com la rutina dels dilluns", apunta Castellvell, que assegura que no l'ha afectat "tant" en la seva dinàmica. Castellvell es mostra comprensiva amb les aturades dels treballadors.

"A ningú li agraden les vagues, especialment als treballadors, que renuncien a part del sou", afegeix. Els treballadors protesten per l'estancament de les negociacions del nou conveni col·lectiu. Per aquest motiu ja van convocar diverses jornades de vaga l'any passat coincidint amb el Mobile World Congress, amb un partit entre el FC Barcelona i el Reial Madrid i amb el Primavera Sound.

Per al Ricardo, en canvi, l'experiència és molt diferent. "Surto 30 minuts abans de casa per fer un trajecte de 30 minuts", diu. Segons apunta, el marcador mostra que la freqüència de pas és de 7 minuts, però "en realitat és de 12-13". "N'estic fart de les aturades perquè no tinc alternativa al metro", assegura.

En la mateixa línia es posicionen l' Eva i l'Alexia, dues estudiants de treball social que cada dia agafen el metro per anar al Campus de Mundet de la Universitat de Barcelona (UB). "Nosaltres fem les classes a la tarda i els altres dilluns hem sortit abans d'hora per evitar les aturades", expliquen. Les estudiants es mostren comprensives amb el fet que els treballadors reclamin millores en el conveni, però creuen que la vaga no és la via. "Als de dalt no els molesten les aturades perquè no agafen el metro i som nosaltres els que paguem les conseqüències i no en tenim la culpa", denuncien.

Un dels greuges que l'Eva i l'Alexia asseguren que es produeix amb la vaga és que al vagó hi van "com a sardines" i, consegüentment, els usuaris estan "molt nerviosos". "Recordo un dels dies que volia baixar a plaça Catalunya i la gent no em deixava sortir", relata l'Alexia, que assegura que va haver d'acabar cridant que la deixessin baixar. En la mateixa línia, el Ricardo diu que tothom està de "molt mal humor". "Sembla que els usuaris siguem els culpables", apunta.

La primera franja de la vaga del Metro de Barcelona, desenvolupada entre les 07.00 i les 09.00 h, ha obligat a fer regulacions de passatge als enllaços de les estacions de La Sagrera i Sagrada Família poc abans de les 08.00 h.

Els sindicats i la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es tornaran a reunir dimarts per intentar desencallar la negociació del conveni col·lectiu del metro. Amb la mediació de la Generalitat, les dues parts intentaran acostar posicions per trobar una sortida a un conflicte que, de moment, ja porta més de 70 reunions.