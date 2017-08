Joaquim Forn: "No tinc contrastat si la policia tenia informació sobre l'imam de Ripoll. Si en tenia, actuarem"

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha explicat alguns detalls de la manifestació antiterrorista d'aquesta tarda a 'El Suplement d'estiu' de Catalunya Ràdio. Tot i que no ha concretat la xifra d'efectius dels cossos de seguretat que es desplegaran, ha dit que "s'ha fet un gran esforç de Mossos i Guàrdia Urbana per garantir la màxima seguretat".

A més del desplegament dels cossos de seguretat, Forn ha explicat que s'activaran inhibidors de senyal i que els ministres i els reis porten els seus propis efectius de seguretat.

Una de les qüestions que ha centrat l'entrevista és l'entrada dels Mossos a l'Europol i ha reclamat que es compleixin els acords signats el 10 de juliol amb l'Estat i que es faci efectiva: "S'ha demostrat que del nivell de la policia catalana si a més té tota la informació, pot actuar millor", ha dit.

"No tinc contrastat si la policia espanyola tenia informació sobre l'imam de Ripoll. Si en tenia, actuarem", ha dit Forn. Així mateix, el conseller ha explicat que vol saber "exactament" que ha passat perquè la policia espanyola no informés els Mossos de que l’imam de Ripoll va ser detingut en una operació antiterrorista el 2007. "No vull fer polèmica", ha insistit, però sí que ha dit que en el cas que s'hagués pres la decisió de no informar els Mossos hauria sigut una decisió "equivocada, malintencionada i que ha tingut unes conseqüències fatals". També ha criticat que durant aquests dies s'hagin relacionat l'atac terrorista i el procés sobiranista.

El conseller també ha dit que abordarà aquesta qüestió amb el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, després de que dimecres el govern espanyol negués que la policia i la Guàrdia Civil rebessin de les autoritats belgues informació sobre l'imam de Ripoll i de que dijous el Sindicat Unificat de la Policia (SUP) carregués contra els Mossos.

Sobre les presència dels reis a la manifestació, que va ser criticada per la CUP, Forn ha posat de relleu que l'objectiu principal de la protesta és donar suport a les víctimes: "Entenc perfectament que hi hagi gent que li pugui incomodar, però el sentit de la manifestació és donar suport a les víctimes i transmetre un missatge de pau, la resta és subsidiari".