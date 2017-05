“Si compartíssim les dades de salut com fem a Facebook la ciència avançaria més ”

És metge de família però la seva vocació és l’emprenedoria. Va fundar Universal Doctor, un software per facilitar la comunicació entre metges i pacients que no comparteixen idioma, i és consultor de l’OMS. El seu últim projecte és Healthio, un saló sobre innovació en salut que comença aquest dimecres a Fira de Barcelona i on ha aconseguit unir en un mateix espai pacients, avenços mèdics i aplicacions.

Què pot fer per la salut la tecnologia?

No és una vareta màgica però ben utilitzada pot ajudar molt. Qualsevol cosa que es mesuri es pot controlar més i millor. Un cotxe porta 400 sensors i nosaltres tenim molt de recorregut. Internament, a nivell biològic en tenim milions, però externament en portem pocs. Wearables i dispositius dins de la pell ajudaran moltíssim. Si et mires al mirall i veus una alerta que diu que t’has engreixat o que t’has de cuidar més perquè tens uns sensors que ho controlen, és més fàcil fer-ho.

Totes aquestes aplis per mesurar el nostre estat de salut traslladen la responsabilitat al pacient.

Els metges són fonamentals però, com més empoderament tingui el pacient, millor. El model va cap aquí -sobretot en medicina preventiva-, però hi ha gent que prefereix el model paternalista. El sistema sanitari ha canviat per l’envelliment de la població i hi ha més despesa però les innovacions en salut poden ajudar a fer el sistema més sostenible.

Què és Healthio? Què s’hi trobaran els visitants?

És una barreja de saló de l’ensenyament, Museu de la Ciència i Ikea. Hem creat 25 itineraris diferents de promoció de la salut, benestar, salut mental, salut de la dona, realitat virtual, diabetis... Pots triar. I en cadascun hi ha un coordinador que fa una visita guiada en grup.

Quines innovacions sanitàries es presentaran a Healthio?

Es presentaran projectes molt engrescadors, com un aparell que permet fer electrocardiogrames només amb el dit polze o les mans. L’Hospital Sant Joan de Déu presentarà teràpies personalitzades per al càncer i per a la diabetis. La medicina personalitzada és el futur. També es presentaran exemples de tractaments amb realitat virtual, com teràpia per a l’ansietat que s’ha provat molt a la Vall Hebron, o la cirurgia en streaming que s’està fent al Clínic. I també es presentaran plataformes de genòmica que permeten a la gent guardar el seu genoma, analitzar-lo i penjar-lo en una llibreria online perquè pugui ser útil en el futur.

Això vol dir compartir les nostres dades sanitàries. ¿Arribarà un dia en què no ens importarà fer-ho?

Aquest és el punt clau. Si tots compartíssim les nostres dades de salut com fem a Facebook, la ciència avançaria molt més. Hem de respectar la intimitat i garantir que no hi ha fuga de dades per fer-ne un mal ús. Però compartir dades, analitzar-les i consultar-les des de les aplis ajudarà a prendre decisions importants. Ja hi ha algoritmes que permeten saber si pacients amb insuficiència cardíaca tindran reingrés hospitalari. Un sensor pot predir si reingressaran aviat. I és un avenç important. L’hospital del futur està fora de l’hospital: és l’hospital a casa.

¿Però totes aquestes innovacions arriben al pacient?

És cert que el pacient va al centre de salut i es troba amb el mateix però hem d’estar contents. Fa anys no hi havia accés a la història compartida, i ara sí. S’avança ràpidament tot i que en medicina tot costa molt.