Joves, gitanos i amb formació contra l’abandonament escolar

Anar porta a porta per convèncer els adolescents del barri de la Mina perquè tornin a classe. És el que estan fent la trentena de joves de l’associació comunitària Un Present per a un Futur, la primera entitat de joves i adolescents del barri del municipi de Sant Adrià de Besòs. Els impulsors volen lluitar contra l’abandonament escolar i, a més, incentivar la implicació dels joves en la vida social. Uns objectius ambiciosos tenint en compte que, en el cas de l’Institut Fòrum 2004, situat al barri, l’absentisme a les aules és d’entre el 50% i el 70%, i més destacat en el cas de les noies, per això és significatiu que la presidenta sigui, precisament, una noia, Noemí Muñoz.

Per a la Noemí, la seva pròpia història pot ajudar a tirar endavant altres adolescents: ella és una noia gitana de 20 anys que viu a la Mina. Ha estudiat un cicle formatiu de sociosanitat, ha fet un curs d’educadora i el curs vinent començarà un grau superior en educació sociocultural. “Jo he estudiat i, com que soc del barri, puc animar els joves a fer-ho”, exposa.

Els joves creuen que la Mina necessita activitats que ajudin a cohesionar el barri i que millorin la participació dels veïns en el seu l’entorn. “Volem crear espais perquè els nois puguin ocupar el seu temps lliure d’una manera conscient, amb activitats de qualitat. Si no saps en què ocupar les hores, et desvies pel mal camí”, expressa la jove. Per això, en els últims mesos s’han centrat a parlar amb els joves expulsats de l’institut i els que havien abandonat els estudis. “Un dia vam organitzar una excursió a la universitat i es van quedar impressionats. Veure què era la universitat va ser una manera de motivar-los a reprendre els estudis”, continua Muñoz.

Prendre responsabilitats

Per motivar els adolescents, a més, impulsaran diverses activitats, com les classes de flamenc. Rafael Perona té 19 anys, viu a la Mina i és músic de flamenc. El seu somni és entrar a l’Esmuc -l’Escola Superior de Música de Catalunya- i convertir-se en professor de música. El flamenc interessa als veïns i està lligat a la identitat del barri: “A la Mina sempre s’hi ha fet molta música, però creiem que cal un espai per aprendre’n i tocar conjuntament”, afirma Perona. Per això, un dels projectes de l’entitat és posar en marxa per al curs vinent una escola de música on Perona impartirà classes de guitarra flamenca. “Els que s’apuntin al curs s’hauran de comprometre a venir a classe i a tenir cura dels instruments. Només això ja és important perquè els adolescents prenguin responsabilitats”, adverteix Perona.

També tiraran endavant un equip de futbol, activitats que uneixin els veïns de diferents cultures que conviuen al barri i una sessió setmanal de fitness dedicada, en especial, a les dones amb problemes físics o psicològics. “Hi ha dones que no poden fer activitats perquè s’han de cuidar dels fills. Nosaltres els oferirem cuidar els nens perquè elles puguin anar a fitness. No volem que es passin el dia pensant: «Ai, que malament que estic»”, explica Muñoz.

El naixement de la nova associació sorgeix gràcies a la intervenció al barri de No-Dos, una entitat que -amb el suport de la Generalitat i l’Obra Social La Caixa- ha desenvolupat un pla de transformació social. La particularitat de No-Dos és que combina la transformació social amb el treball psicològic. “Creiem que el desenvolupament intern és necessari per a l’empoderament col·lectiu”, declara la directora del projecte, Ariadna Salvà.

Amb aquesta premissa, els psicòlegs i voluntaris de NODOS s’han trobat amb col·lectius de la Mina per treballar les emocions i, a partir d’aquí, transformar el territori. “Preguntàvem als veïns què volien pel barri i per a ells mateixos. Els seus somnis i les seves pors”, explica Salvà.