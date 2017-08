Juana Rivas diu per carta que ha fugit i que no ha fet res "fora de la llei"

"Els meus fills estan perill. No és un desafiament, la meva actitud: és l'única manera que he trobat al meu abast com a mare per protegir les joies més preuades de la meva vida". Aquest és un fragment de la carta que Juana Rivas, la dona que porta 20 dies desapareguda, va enviar a les entitats que estan defensant la seva causa perquè la llegissin durant una concentració que s'ha celebrat avui a Granada, d'on és originària la dona. Una ordre judicial obliga des de fa 20 dies Rivas a entregar els seus fills, de 3 i 11 anys, al seu exmarit. En lloc de fer-ho, Rivas ha fugit.

Aquesta dona va denunciar el seu marit l'estiu passat per un suposat cas de violència masclista, i va marxar amb els seus dos fills d'Itàlia, on residien tots quatre, cap a Espanya. Com que se'ls va endur sense el permís del pare, un jutge va ordenar que havia de tornar els menors, però ella no ho va fer i va desaparèixer. La setmana passada el jutjat d'instrucció número dos de Granada en va ordenar la detenció, però des del 26 de juliol no se sabia res d'ella. Es desconeix com Rivas ha fet arribar la carta, on defensa que no està fent res que estigui "fora de la llei", a les entitats que li donen suport. Més d'una dotzena de ciutats han celebrat avui concentracions a favor de la mare.

L'assessora jurídica del Centre de la Dona de Maracena (Granada), Francisca Granados, ha recordat que la denúncia per maltractament que va interposar aquesta mare el 12 de juliol de l'any passat no ha arribat a Itàlia, país de procedència del pare i on residia la família, i segueix "en un calaix". I ha denunciat també que la valoració dels menors es va fer per una psicòloga sense col·legiar i no habilitada, i que no es van tenir en compte els informes traslladats a la fiscalia que sí que van apreciar risc dels menors si tornaven amb el pare, Francesco Arcuri. Granados ha atès Juana Rivas des que aquesta es va traslladar a Espanya el 2016. Des d'aleshores, s'han organitzat nombroses concentracions de suport a la mare, i també de contràries. Aquest mateix dilluns, de fet, s'han produït alguns incidents amb un grup de pares que portaven uns cartells on es podia llegir "Amor de pares". Arcuri, el pare dels nens, va ser condemnat el 2009 per un delicte de lesions en l'àmbit familiar.

Respecte a la llei

L'Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria (AJFV) ha exigit avui als representants polítics que tinguin respecte per les resolucions judicials de la causa que afecta Juana Rivas. "Nosaltres no vam aprovar les lleis ni ratifiquem els tractats, però una vegada que les normes formen part de l'ordenament, és el nostre deure fer-les complir d'acord amb el seu tenor i d'acord amb interpretacions jurídiques acords a un estat democràtic", ha recordat l'associació.