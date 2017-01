Justícia només construirà de moment una de les dues presons de la Zona Franca

El departament de Justícia deixarà per més endavant la construcció del nou centre penitenciari de la Zona Franca de Barcelona destinat a presos preventius que esperen judici i encara no tenen una condemna definitiva. El Govern considera que l'equipament no es necessari actualment i prioritzarà el tancament de la presó de la Model - que espera completar aquest mateix 2017- i la construcció del centre de règim obert que haurà de substituir la presó de Trinitat Vella, que també es tancarà.

El conseller de Justícia, Carles Mundó, defensa que es tracta d'"una opció carregada de raons", segons ha explicat en una entrevista al programa Els Matins de TV3. Explica que actualment a les presons de tota Catalunya hi ha més de 3.000 places que no s'estan utilitzant, "l'equivalent a la capacitat de tres presons senceres", i per això considera que no tindria sentit en aquest moment construir dos nous centres penitenciaris a la ciutat: "Tenim capacitat més que suficient, ara tenim unes circumstàncies que fa uns anys no teníem, perquè s'han obert els nous centres penitenciaris de Mas Enric, Puig de les Basses o Lledoners", ha dit.

Inicialment es preveia que els presos de la vella presó de l'Eixample es traslladessin als dos nous centres previstos a la Zona Franca, però ara la idea de la conselleria és repartir els 900 interns que actualment acull la presó de la Model per la resta de centres penitenciaris catalans, prioritzant la ubicació dels preventius a les comarques de Barcelona -perquè sigui més fàcil traslladar-los als jutjats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat-. Mundó ha aplaçat la construcció del centre de preventius més enllà del 2020.

El Govern garanteix que no reduirà la plantilla

Els sindicats de treballadors penitenciaris havien demanat que la presó de la Model no tanqués fins que no es construïssin els dos nous centres penitenciaris de la Zona Franca. Temen que amb el tancament es destrueixin llocs de treball, especialment pel que fa als treballadors interins de la presó de l'Eixample. Mundó ha garantit que es mantindrà el mateix nombre de plantilla "de manera rotunda".

El conseller de Justícia ha reconegut que, tot i mantenir la feina, els 407 funcionaris i 26 interins que actualment donen servei a la Model s'hauran de traslladar a treballar a la resta de centres penitenciaris repartits per la geografia catalana, "com és habitual que es faci en funció de les necessitats del servei", ha assenyalat. També ha assegurat que el departament intentarà ubicar els treballadors en els centres que estiguin més a prop del seu domicili i ha tret ferro al fet que deixin d'estar al centre de la ciutat: "Dues de les presons més properes -les de Brians i Quatre Camins- estan al Baix Llobregat, hi ha milers d'empleats de la capital que es desplacen diàriament a aquesta zona per treballar", ha dit.

Mundó també ha justificat perquè l'anunci de la data del tancament de la Model no es va donar la setmana passada, quan el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ell mateix i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van signar el conveni pel tancament del centre i la cessió dels terrenys on s'haurien d'ubicar els nous centres de la Zona Franca: "Pensàvem que desenfocaria l'objecte de la qüestió, que era el conveni que signàvem amb la ciutat", ha argumentat.