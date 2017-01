Justícia vol tancar la presó Model a finals d’aquest any

De totes les dates que s’han donat per al tancament de la Model, la que va anunciar l’octubre del 2014 l’aleshores alcalde de Barcelona, Xavier Trias, podria acabar sent la bona. En aquell moment, Trias va fixar per al 2017 aquesta clausura, que serà històrica. I els actuals responsables de la conselleria de Justícia planegen, efectivament, tancar la presó del carrer Entença a finals d’aquest any. Ho van avançar ahir al vespre TV3 i La Vanguardia.

La setmana passada, el conseller de Justícia, Carles Mundó, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van ser al vell recinte penitenciari. Hi van anunciar, amb solemnitat i càmeres de televisió, un nou acord entre la Generalitat i l’Ajuntament: un conveni segons el qual el Govern assumirà la totalitat dels 110 milions d’euros que costaran els dos nous centres -un de preventius i un altre de règim obert- que s’ubicaran a la Zona Franca per substituir la presó barcelonina inaugurada el 1904.

Es va apuntar que la construcció del centre obert començarà el 2018, però no es va concretar quan es construirà l’edifici per a reclusos preventius -la majoria dels interns de la Model estan pendents de judici- ni tampoc es va dir quan es tancaria el vell centre penitenciari.

Tot i que la decisió no està presa, el departament de Mundó, immers en un estira-i-arronsa especialment tens amb els sindicats de funcionaris dels centres penitenciaris, vol anar per feina i tancar la presó de l’Eixample definitivament abans que s’acabi aquest 2017.

Això comportarà un moviment complicat de reclusos i de funcionaris. Com que la majoria d’interns de la Model estan en situació d’empresonament provisional i han de ser portats sovint en presència del jutge, cal que siguin tan a prop com sigui possible de la Ciutat de la Justícia, on hi ha els jutjats d’instrucció de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. És per això que la ubicació de la Zona Franca resulta la més adequada. Si el nou centre no està a punt quan es tanqui la presó vella -si es compleixen els plans de Mundó, ni tan sols s’haurà començat a construir-, caldrà traslladar els reclusos de la Model als centres més propers a Barcelona, que són els dos de Brians (Sant Esteve Sesrovires) i el de Quatre Camins (la Roca del Vallès). Encara que cap d’aquests dos recintes és ple -freguen el 80% d’ocupació-, és possible que calgui desplaçar alguns dels seus inquilins que ja compleixen condemna -possiblement serien els que tinguessin menys arrelament a la comarca- cap a altres presons amb més places buides, com la de Ponent (Lleida) i la de Mas d’Enric (Tarragona), per fer lloc als 900 interns procedents del centre penitenciari de Barcelona.

Negociació difícil

Tots aquests trasllats arrossegaran també canvis de destinacions dels funcionaris que actualment treballen a la Model, és a dir, a Barcelona. I això significa un conflicte garantit, que pot ser de més o menys intensitat depenent del punt en què es trobin ara mateix les negociacions. De moment, abans-d’ahir treballadors de la presó del carrer Entença ja van fer una protesta en què denunciaven que la conselleria amaga les seves veritables intencions i reclamaven que el recinte no es tanqui fins que s’hagi construït el nou centre penitenciari a la Zona Franca.

Al·legaven que la dispersió de reclusos que s’hauria de fer causaria greus perjudicis als interns i als familiars. Però també es queixaven obertament de les repercussions sobre el col·lectiu de funcionaris, especialment els interins.

En tot cas, les seves sospites sobre els plans de Carles Mundó estaven justificades, de manera que queda obert oficialment un període d’especial conflictivitat entre els sindicats de presons i la conselleria de Justícia.