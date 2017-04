L'Agència de Salut Pública anuncia un nou possible cas de meningitis

L'Agència de Salut Pública ha anunciat aquest dimarts un nou possible cas de meningitis, tot i que només ha avançat que es tracta d'un nen de la Catalunya Central que ha estat traslladat a un centre hospitalari de Barcelona. "Es troba en la fase inicial de la malaltia i no podem donar més detalls, però és molt probable que sigui meningitis, també", ha explicat el secretari de l'agència, Joan Guix, durant la roda de premsa que s'ha celebrat a la seu de l'organisme.

Aquest cas se suma als 3 darrers episodis, que han acabat amb la mort d'una nena de 9 anys de Manresa i un nen de 3 de Girona de manera fulminant en pocs dies de diferència. L'altre cas és el d'una nena d'1 any de Berga, que ha estat ingressada a l'Hospital de Sant Pau per una meningitis vírica no contagiosa i que evoluciona favorablement. La nena de Manresa, afectada per la meningitis C, no consta que estigués vacunada tot i que el calendari de vacunació públic inclou aquest servei. Pel que fa a la menor de Girona encara no s'ha pogut determinar encara quin tipus de meningitis va patir.

Tot i l'alarma social que s'ha generat, l'Agència de Salut Pública ha llançat un missatge de tranquil·litat. "No parlem d'un brot epidèmic i els 4 casos no tenen cap tipus de relació", ha afirmat Guix, que ha deixat clar que "en cap cas és una situació excepcional". De fet, la responsable del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències, Ana Martínez, ha aclarit que "cada any es produeixen una cinquantena de casos, un 10% dels quals aproximadament acaben sent mortals, i són normalment adults que no havien estat vacunats perquè les vacunes es van implantar el 1997 i el 2000".