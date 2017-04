L'Ajuntament de Barcelona actuarà de "forma decidida" per evitar la presència intensiva de manters

L' Ajuntament de Barcelona actuarà de "forma decidida" per evitar que es produeixin ocupacions intensives de l'espai públic per part dels manters. El primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha insistit que aquesta és una activitat que no està permesa a la ciutat, i per això es produiran "intervencions preventives". Per exemple, proposa increments de la presència policial en certes zones ara que s'apropa el bon temps i que aquest fenomen pot créixer.

Pisarello, però, també ha aprofitat per reivindicar la feina feta des del consistori posant en marxa una cooperativa de venda ambulant autoritzada. També ha remarcat el compromís del consistori per trobar "vies socials" que donin una sortida als manters, com per exemple la creació d'una cooperativa de venda legal autoritzada.

"El deure que tenim com a ajuntament és el de garantir que l' espai públic no sigui objecte d'ocupacions intensives que afectin la lliure circulació i que puguin afectar altres activitats comercials", ha apuntat Pisarello en declaracions als periodistes.

Des del Grup Demòcrata, el seu portaveu, Joaquim Forn, ha criticat la "incapacitat per reaccionar" del govern municipal quan fa mesos que el seu grup l'avisa que aquest fenomen està en creixement. Forn ha recordat que el PDeCAT va presentar una proposició que va ser aprovada i que demanava la creació d'un pla que contemplés l'actuació de Guàrdia Urbana i dels agents cívics amb un major control.

La presidenta del grup municipal de Cs, Carina Mejías, ha criticat que l'Ajuntament destini recursos a una cooperativa de venda ambulant i en canvi no prevegi una campanya per promocionar Barcelona com a ciutat de compres. El partit presentarà una proposició en el marc de la comissió d'Economia reclamant precisament això, i també demanarà una campanya per protegir el comerç de proximitat de la "competència deslleial que suposa la venda ambulant irregular".

Alhora, també preguntarà al govern quantes persones s'han beneficiat dels plans d'ocupació que va impulsar el consistori per a manters i quants han aconseguit feina i han regularitzat la seva situació.