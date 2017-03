L'Ajuntament de Barcelona compra un local per destinar-lo a l'ateneu del barri de la Sagrada Família

L'Ajuntament de Barcelona ha adquirit un local de 1.350 metres quadrats situat al carrer Nàpols 268-270 per ubicar-hi l'ateneu de barri de la Sagrada Família. Segons ha informat l'Ajuntament, amb aquesta iniciativa el govern municipal "respon a una demanda veïnal d'un espai per a la trobada i l'activitat dels veïns", sorgida arran de la mobilització de la plataforma 'Recuperem el Niza' que reivindicava la recuperació de l'antic cinema i reclamava la recuperació d'espais per a equipaments al barri, la Sagrada Família, "que es troba mancat d'aquest tipus d'espais". La Comissió de Govern ha formalitzat ja la compra del local per 2,4 milions d'euros.

La reivindicació veïnal va donar lloc a un treball conjunt entre el Districte de l'Eixample i la plataforma veïnal per trobar una alternativa d'espais. El local del carrer Nàpols reuneix les característiques necessàries, pel que fa a les seves dimensions i per la ubicació, per complir amb les expectatives ciutadanes. La plataforma ciutadana que ha reivindicat aquest espai, que ha adquirit el nom de Grup Ateneu Barri, ha realitzat ja tot un treball de debat col·lectiu per definir els usos que li vol donar a aquest espai. En concret, els principals usos que es preveuen són un auditori, un espai social, sales per tallers i xerrades, i bucs d'assaig.

L'Ajuntament ja ha començat el procés de contractació del projecte bàsic i executiu d'adequació del local. La previsió és que puguin començar les obres al local a finals d'aquest any 2017 per acabar-les cap al darrer trimestre de 2018 si tots els calendaris es compleixen.