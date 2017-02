L'Ajuntament de Barcelona farà aquest any més carrils bici que cap altre any

L'Ajuntament de Barcelona preveu fer aquest any més quilòmetres de carrils bici que cap altre any fins ara: 62,5. El consistori dirigit per Ada Colau ha comunicat avui que la comissió de govern ha tramitat la licitació de les obres de 30 nous carrils bici per al 2017, que significa un augment del 44% respecte a la xarxa actual. Els que s'acabin d'instal·lar més tard s'enllestiran el primer trimestre de l'any que ve.

Entre les actuacions que destaca més l'equip de Colau hi ha un nou carril a la ronda Universitat i a la ronda Sant Pere; millores a les connexions amb el Prat de Llobregat, l'Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet; l'enllaç de la plaça Lesseps a la ronda de Dalt, i el desdoblament d'alguns carrils que ja hi ha per fer-los d'una sola direcció. Amb els desdoblaments es podrà absorbir més bé l'augment previst de circulació de ciclistes.

INTERACTIU: Barcelona, revolució biciDurant el 2016 els desplaçaments dels ciclistes van augmentar un 14% i l'Ajuntament vol continuar impulsant l'ús de la bicicleta. També es vol garantir "una circulació més segura per la calçada" fent nous carrils on no n'hi ha i eliminant-ne d'altres que ara són en voreres i que a vegades poden ser complicats per a la convivència en el mateix espai per on circulen els vianants. Per evitar tant com es pugui aquesta mena de conflictes i altres problemes, se seguirà el 'Manual de criteris per a l'elaboració de carrils bici de Barcelona', que preveu pictogrames i senyals per fer més evident i homogènia la presència d'aquesta mena de vies.

A l'asfalt i amb separadors

Els nous carrils es continuaran fent a l'asfalt, senyalitzats amb pintura i separadors, i en alguns casos es desdoblaran de manera que en un carrer hi haurà un carril unidireccional i en un altre de paral·lel, el contrari. D'altres seran bidireccionals –i més amples– en vies prou amples com el passeig de la Zona Franca i la ronda Universitat.

Tot i l'impuls d'aquesta licitació, per complir l'objectiu d'arribar als 308 quilòmetres de carrils bici l'any que ve, que preveu el Pla de Mobilitat Urbana, caldrà fer encara força més obres. Al principi del mandat hi havia 116 quilòmetres construïts i ara ja se n'han fet 141, un avenç que significa un augment del 21%. L'objectiu del consistori és que el 95% de la població tingui un carril bici a menys de 300 metres de distància de casa. Per això cal, a més de fer carrils nous, interconnectar-los i fer una "infrastructura coherent, connexa i completa", planificada per respondre a les necessitats dels ciutadans.

El 2015 es van executar cinc quilòmetres de carrils bici i aquest any ja s'han començat una vintena d'obres per afegir 20,9 quilòmetres de carrils a la xarxa de la ciutat. A més, s'ha començat la construcció de nous carrils bici als carrers Selva de Mar i Ramon Turró, al Poblenou. També està previst que aquest 2017 mateix es liciti la redacció d'un tercer paquet de carrils bici.

Mentre es fan els vials nous l'Ajuntament també treballa per acabar de millorar els que ja hi ha repintant-los, afegint-hi més separadors, etc. A l'estiu es va començar a implantar una nova senyalització horitzontal a tots els carrils bidireccionals i als que tenen una sola direcció però és la contrària que la dels cotxes. Serveix, més que res, per alertar els vianants de la direcció en què van les bicicletes. Fins ara se n'han pintat a 47 vials.