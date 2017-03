L'Ajuntament de Pallejà impedirà l'accés de l'autobús d'Hazte Oír

L' alcaldessa de Pallejà, Ascensión Ratia, ha denegat a l'entitat Hazte Oír el permís per celebrar l'acte previst per divendres en aquesta ciutat barcelonina, i ha avisat queimpediran l'accés del seu polèmic autobús.

En un comunicat, el consistori ha detallat que l'alcaldessa al·lega mitjançant una resolució d'alcaldia, "que l'entitat Hazte Oír incompleix l'article 15 de l'Ordenança de Convivència Ciutadana d'Actituds sobre intransigència i individualisme".

L'entitat ha convocat un acte públic demà, a les 11.30 hores, a Pallejà, en què també es preveu exhibir l'autobús amb el polèmic missatge: "Els nens tenen penis i les nenes tenen vulva", al qual han afegit: "Ho diu la biologia. Respecte per a tots. No al bullying".

"Ja que l'esmentada entitat no ha sol·licitat cap permís o autorització per realitzar aquest acte a la via pública del municipi i que, a més, incompleix el principi bàsic de convivència i respecte als diferents grups ètnics, culturals, religiosos o sexuals, el consistori denegarà el pas de l'autobús i la realització de l'acte", conclou el comunicat municipal.