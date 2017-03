L’Ajuntament de Premià de Mar vol fer pagar 400.000 euros als veïns del bloc que va patir una explosió

De víctimes a culpables. Així es com se senten els veïns del bloc de pisos de Premià de Mar, que va quedar en estat ruïnós després que un home manipulés la instal·lació del gas per provocar la mort de la seva parella causant una gran explosió en un nou cas de violència masclista. Sis mesos després de la deflagració que va causar la mort de l’home i de la seva parella i disset ferits lleus, la comunitat de propietaris de l’edifici situat al número 196 de la Gran Via Lluís Companys, denuncien que l’Ajuntament els vol fer pagar 400.000 euros pels costos ocasionats per l’ explosió.

La presidenta de la comunitat, Irene Valero, ha llegit un comunicat rodejada d’alguns dels veïns afectats, que segueixen vivint en pisos de lloguer, en què remarquen que “nosaltres no som ni els causants ni els responsables de l’explosió” i que en tot cas “aquestes despeses s’han de reclamar al pis causant”. Els veïns revelen que va ser el cap de l'àrea d’Urbanisme, Jordi Lluch, qui els va informar per telèfon a finals d’any que havien de fer front a aquests costos i que al febrer el seu advocat va rebre per escrit l’inventari amb les despeses que van tenir els operaris municipals. La presidenta explica que es van posar en contacte amb l’ alcalde Miquel Buch, que els va respondre que “no en sabia res” d’aquesta factura. Unes despeses que inclouen l’apuntalament de l’edifici, àpats dels primers dies, utensilis d’higiene com sabó, roba o ulleres.

Els veïns neguen haver rebut aquest material com assenyala Rosa Garcia, una de les afectades: “Només ens van donar menjar, la resta de coses ens les van cedir entitats com Càritas i amics”. La portaveu de la comunitat, Imma Benedicto, subratlla que “l’Ajuntament no té cap dret a demanar que ho paguen els veïns perquè ho hem perdut tot, no és ètic” mentre afegeix que “hauria de tenir una partida per aquests casos”. De fet, la comunitat revela que “tenim constància i confirmació de la Generalitat que no es va activar el Pla d’Emergència Municipal” que hauria comportat l’assumpció de les despeses posteriors a l’explosió per part del consistori.