L'Ajuntament xifra en 589.000 euros els danys per les irregularitats a Barcelona Regional

L'auditoria externa que va encarregar l'Ajuntament per estudiar les presumptes irregularitats a Barcelona Regional ha xifrat en 589.690 euros els danys econòmics per "l'actuació opaca" de l'antiga direcció de l'entitat, que va "actuar d'esquenes a l'Ajuntament i al consell d'administració" de l'empresa pública. Així ho han explicat aquest dimarts els tinents d’alcaldia Jaume Asens i Janet Sanz, que han comparegut per valorar l’última sessió de la Comissió de seguiment de Barcelona Regional, prevista per a aquest mateix dimarts.

Segons han explicat els tinents, aquests diners corresponen a una subvenció que no es va destinar al que estava previst, i que va servir per absorbir el dèficit de la filial BSUS, que operava amb activitats de promoció urbanística a l'estranger.

El govern de l'Ajuntament de Barcelona considera que l'agència pública d'urbanisme i infraestructures Barcelona Regional (BR) ha de reintegrar a les arques municipals 589.690 euros per una subvenció que l'ens va rebre i de la qual no ha aconseguit provar que es destinava a àmbits que tractava. Va ser durant el període en què l'antic regidor d'Urbanisme, el convergent Antoni Vives, presidia BR i l'arquitecte Willy Müller n'era el director general.

El consistori deixa ara en mans del consell d'administració de Barcelona Regional –format per ajuntaments i consells comarcals de l'àrea metropolitana, l'Autoritat Portuària, el Consorci de la Zona Franca i Mercabarna, entre d'altres– el procediment per la devolució dels diners i qui els ha d'aportar. En una roda de premsa posterior a la comissió municipal de seguiment d'aquest afer, la responsable de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat planteja que aquesta comissió sigui d'investigació. És a dir, oberta al públic i amb les compareixences dels principals implicats.

L'Ajuntament també ha xifrat en 214.000 euros els diners que van cobrar dos extreballadors de Barcelona Regional que mai van arribar a fer cap feina per a l'empresa, i que van ser contractats per la direcció.