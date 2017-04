L'Ajuntament accepta "millorar" la superilla del Poblenou però avisa que no la retirarà

El regidor del districte barceloní de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha afirmat aquest dijous que l'Ajuntament de Barcelona s'avé a dialogar amb els veïns que estan en contra de la superilla del Poblenou, per "millorar" els seus usos, però ha advertit que el consistori no renunciarà a aquest model.

Montaner ha respost així a la presentació ahir per part de la Plataforma d'Afectats per la superilla del Poblenou d'un informe jurídico-urbanístic que afirma que la implantació d'aquest projecte és "contrària a la legislació vigent" en matèria d'urbanisme i de mobilitat. L'informe assegura, entre d'altres coses, que amb la implantació d'aquest projecte s'han canviat "de facto" les condicions d'urbanització, edificació i activitats de l'àmbit del Pla 22@ "sense que s'hagi produït cap acte administratiu de modificació dels instruments de planejament prèviament vigents".

La plataforma va anunciar que, en el termini d'un mes, presentarà una reclamació al consistori per aquests fets i, si no hi ha resposta i no es busca un acord, presentarà una demanda per la via contenciós-administrativa. A més, la plataforma promou una consulta als veïns de la zona per preguntar-los si volen o no l'actual projecte.

Montaner: "Es podria haver fet millor"

Montaner ha assegurat avui que la majoria dels veïns que viuen a l'àrea de la superilla estan a favor de la seva implantació, si bé el consistori està disposat a establir "un diàleg per millorar-la, però no per eliminar-la", cosa que en cap cas està previst perquè "és una opció de ciutat". El regidor del districte ha recordat que el model de la creació de superilles procedeix de mandats municipals anteriors a l'actual i que ha estat "consensuat políticament".

Després de reconèixer que la transformació inicial d'aquest espai en superilla "es podia haver fet millor", Montaner ha destacat que des de la seva obertura ja hi ha hagut més d'una dotzena de modificacions, com l'obertura al trànsit d'un tram del carrer Roc Boronat. "Volem una ciutat verda, amigable, amb menys trànsit privat", ha asseverat Montaner, que ha negat falta de diàleg amb els veïns que s'oposen al projecte.