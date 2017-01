L'Associació Celíacs de Catalunya veu ''contraproduent'' eliminar els punts per malaltia digestiva a la preinscripció

L'Associació Celíacs de Catalunya considera ''contraproduent'' eliminar els 10 punts addicionals que es concedien en la preinscripció escolar als celíacs perquè recorda que no tots els centres escolars ofereixen servei sense gluten als menjadors ni tots els que l'ofereixen ho fan amb garanties de seguretat.

De fet, l'entitat assegura haver rebut diverses queixes de famílies de nens celíacs a qui, tot i seguir la dieta sense gluten a casa, els pujaven els marcadors serològics en sang, a causa d'introduccions involuntàries de gluten, en quedar-se a dinar als menjadors. L'associació considera que molts d'aquests casos eren errors de seguretat per no seguir correctament els protocols establerts.

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, acompanyada pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va anunciar ahir que eliminaria els punts per ser celíac a partir del curs 2018-19 com a mesura contra la segregació. Ensenyament ha detectat que hi ha famílies que utilitzen la celiaquia per poder entrar a l'escola que volen i no a la que els tocaria per proximitat. "Ara tots els menjadors escolars estan preparats per atendre la celiaquia", han defensat fonts del departament, que han afegit que no "té sentit" obtenir punts extra pel fet de patir aquesta malaltia digestiva.

Al seu torn, Celíacs de Catalunya assegura que d'aquests errors, un part es produeixen a la cuina i d'altres al menjador, per desconeixement, per part dels monitors, sobre les implicacions de la celiaquia i el seguiment d'aquesta dieta. En declaracions a l'ACN, la presidenta de l'Associació, Olga Cuesta, ha lamentat que s'hagi pres aquesta mesura perquè les escoles no estan obligades a oferir el servei de menjador sense gluten, i en aquests casos, els alumnes s'han de portar carmanyola. Per aquest motiu, Cuesta considera que és un ''greuge comparatiu'' per un col·lectiu que vol viure amb ''normalitat''.

Cuesta entén que la mesura s'ha fet per evitar ''un frau'' i en aquest sentit, recorda que els malalts celíacs tenen un ''diagnòstic clar'' amb un certificat mèdic que avala la malaltia crònica. Recorda també que és la que té més incidència a la població, un 1%, cosa que suposa que a Catalunya n'hi ha 75.000. Per això, Cuesta reconeix que cal ser ''molt rigorosos'' a l'hora d'acreditar aquesta malaltia.

Des de l'entitat s'assegura que es podria entendre la mesura si el 100% de les escoles fossin segures per als infants celíacs. En aquest sentit, Cuesta ha explicat que durant el 2016 s'ha intervingut en 46 ocasions per revisar protocols a les cuines i menjadors , en casos en què no s'estaven seguint correctament. Celíacs de Catalunya recorda que ingerir gluten repetidament pot tenir complicacions per a la salut a llarg termini, més enllà de les molèsties, i es pot donar anèmia ferropènica, inici prematur de l'osteoporosi, infertilitat, intolerància o fins i tot, limfomes intestinals i altres càncers gastrointestinals.