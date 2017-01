L'Audiència Provincial ordena reobrir la investigació dels 15 immigrants morts a Ceuta

L' Audiència Provincial de Cadis ha ordenat reobrir la investigació sobre els 15 immigrants d'origen subsaharià que van morir al Tarajal quan intentaven entrar a Ceuta el 2014. L'Audiència considera que "res excusa la deixadesa o tebiesa" per aclarir l'actuació de la Guàrdia Civil, que va utilitzar material antiavalots per evitar l'entrada de subsaharians el febrer del 2014.

L'Audiència ha ordenat continuar la causa perquè els passos fets pel jutjat de primera instància i instrucció número 6 fins a l'octubre del 2015 no van aconseguir "els graus de suficiència i eficàcia que serien exigibles".

Aquest jutjat va decidir arxivar la instrucció en què es van imputar 16 guàrdies civils, que van ser acusats d'un possible delicte imprudent i lesions. Després es va entendre que no quedava provat un ús indegut del material antiavalots del qual es van servir per repel·lir l'intent massiu d'entrada a Espanya.

L'Associació Coordinadora de Barris per al Seguiment de Menors i Joves, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) i l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC) van recórrer el sobreseïment provisional i lliure de les diligències instruïdes pels delictes d'homicidi, lesions imprudents i prevaricació ordenat per la instructora en un acte de l'octubre del 2015.