L’Escola Ítaca de les Corts es rebel·la per renovar instal·lacions

“No tenim cap problema amb l’obertura d’una escola nova a les Corts, però abans s’han d’arreglar els dèficits d’infraestructures que té l’altra escola del barri”. Així s’expressa la presidenta de l’AMPA de l’Escola Ítaca, Mar Palet, davant la creació d’una nova escola de dues línies a les Corts el curs que ve, tal com va avançar l’ARA la setmana passada.

Segons Palet, l’Escola Ítaca pateix mancances en les infraestructures des de fa anys. “Tenim problemes amb el clavegueram i, els dies que plou, la cuina se’ns inunda”, explica Palet, que afegeix que tampoc els funciona el circuit de fred i calent. Un altre dels problemes -assegura-és que la “manca de potència elèctrica de l’edifici” fa que no es puguin instal·lar aires condicionats arreu. “Hi ha hagut moments de molta calor que s’ha arribat als 34 graus en algunes aules”, afirma la presidenta de l’AMPA. A banda d’aquestes incidències, també denuncien mancances d’espai a la cuina i al pati, entre d’altres.

Davant d’aquests fets, el Consorci d’Educació de Barcelona es va reunir divendres amb la direcció del centre i dilluns amb l’AMPA, un grup de pares i la mateixa directora del centre. Durant la reunió, el Consorci es va comprometre a arreglar el problema del clavegueram el cap de setmana que ve -dilluns és festiu a moltes escoles-. “Un equip tècnic va anar a visitar el problema de la cuina i va concloure que les obres afectarien el pati i, per tant, no podíem començar-les demà mateix”, apunta el director de l’àrea de servei d’educació i territori del Consorci d’Educació de Barcelona, Pere Masó, que admet que aquest era el problema “més preocupant”.

Pel que fa a la resta de queixes dels pares, el Consorci no es va comprometre a cap calendari d’actuació. De moment, només s’ha compromès a crear una comissió conjunta de l’escola, les famílies, el districte i el Consorci per decidir quines actuacions s’han de prioritzar. Es reuniran cada mes i mig. Masó, però, admet que aquest curs no es podran garantir totes les demandes perquè “Barcelona té moltes escoles més”.

Un altre dels punts que van acabar d’encendre els ànims dels pares és la possibilitat que els alumnes de P3 de la futura Escola Anglesola (el nom li ve del carrer on s’ubicarà) facin l’estona d’esbarjo al sorral de l’Escola Ítaca, tal com es va plantejar a l’audiència pública del districte de l’1 de febrer. A l’espera que s’acabi de construir el nou centre al carrer Anglesola, els alumnes cursaran els estudis a Can Rosés, una antiga masia del barri, a tocar de l’Ítaca. No es traslladaran a l’edifici definitiu fins al curs 2020-2021.

“Estem treballant perquè cada escola tingui el seu espai i la nostra idea és que tinguin espais diferenciats, però de moment no podem garantir que els alumnes de l’Escola Anglesola no hagin d’utilitzar el pati de l’Ítaca”, explica Masó. De moment, però, el que sí que garanteix el Consorci és que aquest any els alumnes de P3 de l’Escola Anglesola el podran cursar a Can Rosés.

L’Ausiàs March tancarà

Un altre dels punts conflictius és que l’Escola Ausiàs March -situada a la plaça Comas- tancarà progressivament per acabar convertint-se en un institut. Aquest curs ja no s’obriran places de P3 i s’acabarà convertint en un institut d’aquí tres anys, aproximadament. Es desconeix si, durant la transició, els alumnes de primària de l’Ausiàs March conviuran amb els del futur institut, o bé passaran a l’Escola Anglesola.