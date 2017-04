L'Esquerra Independentista escalfa la processó dels legionaris a Palafolls

260x366 La pancarta que s'ha penjat en un edifici en obres al barri de Sant Lluís La pancarta que s'ha penjat en un edifici en obres al barri de Sant Lluís

El barri de Sant Lluís de Palafolls, on es farà aquest vespre la processó de la Germandat dels Cavallers Legionaris de Barcelona amb motiu de Dijous Sant, s'ha despertat avui amb nombroses pintades i pancartes contra la presència de la Legió a aquesta localitat del Maresme per segon any consecutiu. A les pancartes, que han estat obra de col·lectius de l'Esquerra Independentista del Maresme, s'hi pot llegir: "Que se'n vagin, Legión mai més!" i "L'únic legionari bo és el legionari mort! Sant Lluís Antifa" i han estat penjades en un edifici en obres que hi ha davant de l'església de Sant Lluís. Aquesta serà l'única acció que organitzi el moviment antifeixista, que ha descartat fer una contramanifestació com l'any passat, per raons logístiques.

En un comunicat, el consistori, que l'any passat va prohibir la processó sense èxit, ha explicat que ha autoritzat la Confraria de Sant Lluís i Santa Maria a fer un "acte religiós" i que no ha rebut cap petició explícita des del cos de legionaris. Per aquest motiu, l'Ajuntament conclou que la presència dels militars a la processó és "responsabilitat exclusiva" de la Confraria, com a entitat organitzadora. Al mateix temps, el govern recorda que el Ple va aprovar una moció on es constatava el rebuig a la presència d'antics legionaris i cossos paramilitars en actes estrictament religiosos. Els legionaris han estat convidats per aquesta confraria que lidera Óscar Bermán, exregidor del PP i actualment regidor no adscrit, després de ser expulsat per la direcció dels populars arran de les seves declaracions on convidava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a fregar el terra.

La processó sortirà a dos quarts de vuit del vespre des del carrer perquè el mossèn de Palafolls s'ha oposat a cedir l'església. Amb un recorregut circular pel barri, els legionaris portaran el Crist de la Bona Mort, acompanyats dels portants de la germandat local amb la Santíssima Mare dels Dolors. A questa serà l'única marxa dels legionaris per Catalunya després que els tres darrers anys ho haguessin fet també a l'Hospitalet amb la Parròquia de la Immaculada Concepció. Aquest cop, però, l a Germandat dels Cavallers Legionaris no ha sol·licitat desfilar a l'Hospitalet perquè té un acte programat a Barcelona el 22 d'abril.