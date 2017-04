L’Estat es compromet ara per escrit amb Tarragona 2018

Sense admetre preguntes dels periodistes i sense entonar cap 'mea culpa' per l’ajornament dels Jocs Mediterranis de Tarragona, previstos per aquest 2017 però que es van haver d’endarrerir un any per la manca de compromís de l’Estat en el seu finançament. Així ha sigut l’escenificació del suport econòmic, ara sí, del govern espanyol a l’esdeveniment esportiu que Tarragona té encarregat des de 2011.

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, acompanyada d’altres membres del consell de Ministres, com Cristóbal Montoro (Hisenda) i Íñigo Méndez de Vigo (Cultura i Esports), ha signat aquest matí el conveni que compromet una aportació de 10,5 milions a l’organització dels Jocs Mediterranis, uns diners que depenen, però, de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat. Sáenz de Santamaría ha aprofitat per reivindicar la col·laboració entre administracions subratllant que "la cooperació, el diàleg i els esforços compartits condueixen al progrés i als èxits conjunts".

540x306 Soraya Sáenz de Santamaría i Josep Fèlix Ballesteros en la visita d'obres / TJERK VAN DER MEULEN Soraya Sáenz de Santamaría i Josep Fèlix Ballesteros en la visita d'obres / TJERK VAN DER MEULEN

Aquesta injecció de 10,5 milions d’euros se sumaria als 2,5 milions ja aportats per l’Estat i, amb l’arribada de 2 milions més per la via dels patrocinis de Loterias y Apuestas del Estado, farien que l’Estat, amb 15 milions, fos l’administració que més diners posa a l’esdeveniment. Uns diners, però, que arriben amb retard, ja que l’organització dels Jocs Mediterranis es va veure obligada a ajornar l’esdeveniment un any per la falta de garanties de Madrid en el seu finançament.

No obstant això, la signatura d’aquest conveni ha servit per girar full, després de diversos anys de friccions entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Estat per la seva manca de compromís. L’alcalde de tarragoní, Josep Fèlix Ballesteros, que fa poc més d’un any assegurava que renunciaria als Jocs si l’Estat no posava els diners, assegurava avui que "l’Estat ens ha donat suport des que el 2011 ens van adjudicar l’organització". Ballesteros es mostra segur que amb els diners de l’Estat els Jocs Mediterranis reben "l’impuls definitiu" perquè siguin "un èxit rotund", i assegura que "les obres van segons el calendari previst".

Per la seva banda, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presumit de que el govern de l'Estat "compleix els seus compromisos" i ha definit els Jocs Mediterranis com un "aparador per a la marca Espanya" i una "oportunitat perquè Tarragona es postuli com una destinació turística i cultural i rebi un llegat en forma d’instal·lacions esportives". Precisament, la delegació del govern espanyol ha participat en una visita institucional a les obres de l’ Anella Mediterrània, on es concentra el gruix dels equipaments esportius que han d’acollir aquest esdeveniment.

Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 se celebraran entre el 22 de juny i l’1 de juliol de 2018. Les altres administracions que han aportat diners a l’organització són la Generalitat, amb 14 milions, l’ Ajuntament de Tarragona, amb 12 i la Diputació amb 10 milions. Els Jocs Mediterranis tenen pendent també fer créixer l’aportació dels patrocinadors privats: dels 30 milions previstos inicialment, de moment se n’han garantit uns 13. En aquest sentit, la vicepresidenta Santamaría va animar el teixit empresarial a implicar-se en el patrocini de l’esdeveniment i beneficiar-se de les bonificacions fiscals que ofereix el govern espanyol a les empreses que aportin fons a Tarragona 2018.