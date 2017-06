L'Estat es conjura contra totes les violències masclistes

Fins ara aquest any 27 dones han sigut assassinades per les seves parelles al conjunt de l’Estat, 8 més que en el mateix període de l’any passat. La violència de gènere s’ha convertit en una de les assignatures pendents del govern de Mariano Rajoy, que ha retallat fins a un 26% el pressupost des del 2010 per pal·liar-la. Ara tant executiu com oposició s’han compromès a firmar un pacte d’estat contra la violència de gènere. Ja gairebé tot està encarrilat perquè es firmi divendres que ve, després que el Congrés hagi treballat intensament durant els últims 4 mesos. El PP lliurarà demà a tots els partits un esborrany del pacte. Aquestes són les principals idees que hi ha sobre la taula.

Reforma del Codi Penal

Confessar el crim deixarà de ser un atenuant per a l’agressor

La primera reforma concreta és la reforma del Codi Penal perquè confessar el crim, així com al·legar alcoholisme, deixi de ser un atenuant per a l’agressor, tal com passava fins ara. Gairebé un terç dels autors del crim el confessen per reduir la pena, una tendència que ha anat en augment en els últims anys. També hi ha consens perquè s’elimini en el Codi Penal la necessitat, per part de les víctimes, de ratificar les denúncies, amb l’objectiu d’evitar un record del trauma. Més que endurir les penes -hi ha debat sobre si s’ha de reformar o crear una nova llei-, l’objectiu principal és millorar l’assistència a les víctimes i la prevenció dels delictes.

Augment del pressupost

Rajoy ha injectat a última hora els 10 milions que havia retallat

Però tant experts com oposició coincideixen que res és possible si no es destina una dotació concreta contra la violència de gènere. El govern de Rajoy va acceptar, a última hora -i després que el PSOE amenacés de no firmar cap pacte-, augmentar fins a 10 milions d’euros la dotació en els pressupostos generals de l’Estat d’aquest 2017. Es tracta de la quantitat que havia retallat des de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que va convertir la lluita contra aquesta plaga en una de les seves banderes. Ara bé, el PP es resisteix a incloure partides concretes en el pacte i a aixecar restriccions als ajuntaments perquè puguin contractar més personal per posar en marxa serveis d’atenció a les víctimes, cosa que posa en risc la seva continuïtat.

Més dones protegides

Implantació del Conveni d’Istanbul amb 3 anys de retard

Una altra mesura per intentar fer front al temps perdut durant els últims anys del govern de Rajoy és implantar l’anomenat Conveni d’Istanbul, ratificat per Espanya des del 2014 i que amplia el concepte de violència de gènere. La llei integral de Zapatero se circumscriu només a la parella dins de l’àmbit domèstic. Amb la ratificació del tractat europeu, s’acceptarà com a violència de gènere el maltractament físic, psicològic i sexual; la mutilació genital; el matrimoni, l’avortament i l’esterilització forçada, i l’assetjament. És a dir, considera textualment tota violència cap a les dones com un atemptat als drets humans.

Seguiment del pacte

El PP vol que el govern espanyol sigui l’únic a supervisar-lo

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, s’ha compromès a “cosir” el pacte d’estat. El Congrés ha recollit més de 600 propostes de més de 80 experts. Però tot pot quedar en paper mullat si no hi ha una supervisió real d’un pacte que es pot quedar en una simple foto. El consens majoritari és que sigui l’Observatori de la Dona, que forma part del govern espanyol, qui en faci el seguiment. Diferents partits han reclamat que sigui un ampli col·lectiu perquè no es tornin a fer passos enrere com en els últims anys.