L'Estat fa servir fons destinats al corredor mediterrani per fer obres a Madrid

"Quan el ministre de Foment parla d'inversions en el corredor mediterrani pot estar parlant del túnel Atocha-Chamartín". L'avís el va llançar ahir via Twitter el secretari d'obres públiques i vertebració del territori del govern valencià, Josep Vicent Boira, que va denunciar que l'Estat prioritzi obres ferroviàries a Madrid i, encara més, les pagui amb fons reservats al corredor mediterrani. En concret, tant Boira com el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, han lamentat que l'Estat faci servir fons destinats al corredor per fer unes obres a Madrid que costen 935 milions d'euros i que s'inclouen dins d'un document que la Moncloa ha fet arribar a la UE, on es concreten els projectes associats al corredor mediterrani.

Ho va fer públic Boira, a través d'un document de treball que Europa va publicar el desembre passat per recollir els projectes que fan referència al corredor mediterrani. Entre les obres, hi apareixen el túnel entre Chamartín i Atocha i l'estesa de l'ample europeu fins a la terminal de Barajas. "Madrid sempre guanya", va deixar clar Boira al seu Twitter.

Segons han criticat, es tracta d'una mostra més de "la manca de voluntat política" de tirar endavant l'obra. "De diners n'hi ha", ha dit Boira, recordant els 56.000 milions d'euros que ha invertit Espanya en la xarxa transeuropea de transport. "Evidentment, tot destinat al TAV o a l'alta velocitat radial a Madrid", ha puntualitzat.

Madrid sempre guanya. I quan el Ministre de Foment parla d'inversions en Corredor Mediterrani por estar parlant del túnel Atocha-Chamartin — Josep Vicent Boira (@JosepBoira) 9 de febrer de 2017

Tant Boira com Font han lamentat que a l'Estat el corredor mediterrani "tingui dos ramals" -el que ressegueix la costa i el de Madrid- i que l'execució de les obres es faci a dues velocitats. Font ha dit que el ritme d'execució és molt diferent en funció de la branca madrilenya o de la catalanovalenciana.

"Això és un contrasentit", ha criticat Boira, reclamant que els diners europeus han de destinar-se a implantar el corredor mediterrani entre València i Tarragona, on hi ha "un autèntic coll d'ampolla". "Ni la Generalitat catalana ni la valenciana tenim informació sobre què es farà entre Castelló i Tarragona; estem molt lluny de ser zona operativa del corredor mediterrani", ha lamentat.

Font i Boira han fet aquestes declaracions en el marc del Cercle d'Infraestructures de Girona, que portava per títol 'El corredor mediterrani dins un nou model d'infraestructures a Espanya'.