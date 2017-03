L’Estat garanteix 10 milions per als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018

L’esperada injecció econòmica de l’Estat per fer possibles els Jocs Mediterranis de Tarragona que s’han de celebrar l’any 2018 va concretar-se ahir, almenys en les xifres. El govern espanyol aportarà 10,5 milions al pressupost de l’esdeveniment, que se sumen als 2,5 que havia aportat fins ara i als quals, segons les previsions de Madrid, s’afegiran 2 milions més que arribaran en forma de patrocini de Loteries i Apostes de l’Estat. En total, 15 milions d’euros, una xifra que era la que des de sempre havia demanat l’Ajuntament de Tarragona però que l’Estat no va comprometre d’entrada, fet que va desencadenar que els Jocs, previstos per a aquest any, quedessin ajornats per al que ve, en el que va representar una situació insòlita.

L’anunci de l’aportació econòmica el va fer ahir el director general d’Esports del Consell Superior d’Esports, Jaime González Castaño, després d’una reunió del comitè organitzador dels Jocs a Tarragona. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, va mostrar-se “content, feliç i esperançat”. “Hem celebrat la primera reunió del comitè organitzador de la recta final i estem contents i emocionats perquè amb el compromís de l’Estat podem dir que els Jocs tiraran endavant”, va dir. Ballesteros va celebrar que remant tots en la mateixa direcció es podran dur a terme “els millors Jocs de la història, malgrat l’ensurt d’haver-los hagut d’ajornar”. González Castaño va subratllar que ara el compromís de l’Estat amb Tarragona 2018 és “ferm”.

Pendents dels pressupostos

Aquests 10,5 milions estan supeditats a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat d’aquest 2017. Serviran per costejar, entre altres despeses de l’organització, la construcció de la piscina olímpica, un dels equipaments estrella de l’esdeveniment, que fins ara no tenia clar el seu finançament. La piscina, encara pendent de licitar-se, té un pressupost de 2,7 milions d’euros i un termini d’execució de sis mesos. També hi ha pendent de licitar-se la reforma del velòdrom, que acollirà les competicions de petanca i bitlles. A 15 mesos de la inauguració dels Jocs, les obres en marxa a l’Anella Mediterrània estan al 65% de la seva execució i es preveu que estiguin enllestides a començaments de juliol, amb un any de marge per posar-les a prova.

Els partits de l’oposició a l’Ajuntament no van donar per bo l’anunci. ERC, el PDECat, ICV i la CUP creuen que no es pot tornar a confiar en l’Estat després que deixés plantada Tarragona per a aquest 2017.