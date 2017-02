L’Estat garanteix els diners per als Jocs Mediterranis del 2018

El govern espanyol es compromet amb Tarragona 2018. El nou president del Consell Superior d’Esports, José Ramón Lete, va assegurar que abans del mes d’abril signarà un protocol amb l’Ajuntament de Tarragona en què es concretarà quins recursos aportarà l’Estat per garantir que, finalment, els Jocs Mediterranis prosperin el 2018 després de quedar ajornats un any per falta d’aquest compromís econòmic.

La decisió d’ajornar els Jocs Mediterranis inicialment previstos per a aquest any és una mesura sense precedents en les competicions esportives que es va prendre al novembre, després d’una agonia de dos anys -el govern en funcions de Mariano Rajoy durant un any va decidir deixar l’assumpte per a la següent legislatura-. L’organització veia com la data dels Jocs s’acostava sense que l’Estat garantís el seu suport econòmic, o almenys no en les quantitats que des de Tarragona es consideraven necessàries, al voltant dels 13 milions d’euros.

El compromís del govern espanyol es va materialitzar ahir gràcies a una reunió celebrada a Tarragona, després de la qual el representant de l’executiu no va concretar cap xifra, però va assegurar que estaria “a l’altura” i que els Jocs “se celebraran”.

Lete fa pocs mesos que va rellevar al capdavant del Consell Superior d’Esports Miguel Cardenal, que va protagonitzar una agre enfrontament amb l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, per les diferències de criteri sobre els Jocs. El nou interlocutor amb la ciutat va reivindicar ahir que els diners arribarien, ja fos inclosos en els pressupostos generals de l’Estat del 2017 i el 2018 o “per altres fórmules alternatives”.

Primers diners per a la piscina

Ballesteros va reconèixer que veia “la llum al final del túnel” i va descartar renunciar als Jocs, una opció que estava sobre la taula si no arribava el compromís del govern espanyol. La primera partida de recursos que s’han de desbloquejar són els tres milions anunciats al juny per la llavors vicepresidenta en funcions, Soraya Sáez de Santamaría, per finançar la piscina olímpica. L’Ajuntament, però, va avisar que la resta de diners no es poden ajornar gaire més perquè cal licitar les obres pendents quan falta menys d’un any i mig per a la nova data dels Jocs Mediterranis.

La firma del protocol amb l’Estat tindrà lloc abans de la visita del Comitè Internacional dels Jocs a Tarragona, prevista per a l’abril. Durant la reunió d’ahir es va acordar també la incorporació del govern espanyol al Comitè Organitzador. A la trobada hi van prendre part, a més del president del CSD i l’alcalde de Tarragona, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, i el secretari general de l’organisme, Víctor Sánchez, que fa unes setmanes va ser nomenat director executiu de Tarragona 2018.

Malgrat el suport dels governs tant del PSOE com del PP previs a la candidatura de Tarragona -tot i que sense un compromís per escrit amb una quantitat concreta-, l’Estat és, fins ara, l’administració que menys diners ha aportat a l’organització dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018, amb 3,4 milions d’euros. La Generalitat encapçala la llista de patrocinadors amb 14 milions, seguida de l’Ajuntament de Tarragona, amb 12, i la Diputació, amb 10 milions. També està pendent fer créixer l’aportació dels patrocinadors privats: dels 30 milions previstos inicialment, només 13 estan garantits.