L'Europol eleva fins a 150 els països afectats pel ciberatac

L'oficina europea de policia, l'Europol, ha elevat fins a 150 el nombre de països afectats pel ciberatac del 'ransomware' WannaCry que divendres va afectar de manera massiva organismes públics i empreses privades de tot el món.

Segons ha explicat aquest diumenge el director de l'Europol, Rob Wainwright, ja hi ha almenys "200.000 ordinadors afectats" per l'atac. Els investigadors, a més, alerten que aquesta xifra d'infectats virtuals seguirà creixent a partir de demà, quan les empreses tornin a la seva activitat normal en dia laborable. En declaracions a la cadena britànica ITV, Wainwright ha advertit que el virus es seguirà propagant tant bon punt "la gent torni a la feina i encengui els seus ordinadors a partir de dilluns".

Els experts consultats per l'ARA ja advertien ahir d'aquesta possibilitat. Per l'expert en seguretat informàtica José Nicolás Castellano la clau per evitar la propagació és haver detectat els espais vulnerables i haver actualitzat els sistemes durant el cap de setmana: "Si dilluns les empreses no han instal·lat els pedaços del sistema operatiu la infecció es pot reprendre de manera tan o més virulenta que divendres; si no es fa podem esperar el pitjor”, assegurava ahir Castellano a aquest diari.

El programari maliciós que es va començar a estendre el matí de divendres va bloquejar massivament els equips informàtiques d'empreses i organismes d'arreu del món i va demanar un rescat (uns 300 euros per ordinador pagats amb la moneda virtual 'bitcoin'). Ahir, França, el Regne Unit, Alemanya i Rússia van admetre afectacions a les plantes de Renault, Nissan, i a les companyies ferroviàries alemanyes i russes respectivament.

A Espanya, la primera gran empresa que va admetre haver estat víctima de l'atac va ser Telefónica, que divendres es va veure obligada a aturar l'activitat en moltes de les seves seus per la impossibilitat de fer servir els ordinadors.