Cartells polèmics en una campanya contra la LGTBIfòbia

"A Tarragona fa segles que la vostra mà dura ens la fotem pel cul". L'eloqüent sentència acompanya un cartell amb una il·lustració en què el braç incorrupte de Santa Tecla sodomitza Sant Magí. És un dels tres que l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran ha distribuït aquest dimarts a les xarxes socials, en el marc d'una campanya a Tarragona per reivindicar el dia contra la LGTBIfòbia i el dia de l'alliberament sexual, que seran el 17 de maig i 28 de juny respectivament.

Els cartells parodien des de l'Església, com en el cas descrit, fins a polítics de la ciutat, com el mateix alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, o els gegants del municipi. En un dels cartells apareix l'alcalde de Tarragona, socialista, a la zona de 'cruising' -sexe en espais públics- de la cala Romana practicant sexe amb l'exregidor del PP i actual portaveu del grup parlamentari popular, Alejandro Fernández, juntament amb un guàrdia urbà, i amb la llegenda: 'Folleu, folleu, però mentre folleu no ens multeu! Prou persecució al 'cruising'!

AQUI US DEIXO AMB LES OBRES MESTRES QUE HAN FET @Arran_Tarragona, grans MOLT GRANS!!!✊👏❤ pic.twitter.com/TbaJO3Pumk — Santi Fortuny Pamies (@SantiFortuny) 8 de maig de 2017

En el tercer cartell hi ha els gegants de la ciutat fent-se petons. En concret, la geganta mora es besa amb la Negrita i el gegant moro amb el Negrito. A més, el cartell anuncia la projecció de la pel·lícula 'Pride', el 19 de maig al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona.

Tant l'Ajuntament de Tarragona com l'arquebisbat han declinat fer declaracions respecte d'aquesta campanya.