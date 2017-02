L'Hospital Clínic realitza 11 reconstruccions de clítoris a través del sistema públic

L'Hospital Clínic de Barcelona ha practicat onze operacions de reconstrucció de clítoris a dones que havien sofert una mutilació genital femenina (MGF), després d'iniciar a finals del 2015 aquest programa pioner a Espanya que forma part del sistema de la sanitat pública. Les afectades són joves d'entre 18 i 25 anys procedents de localitats com Barcelona, Mataró, Vic, Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet, Terrassa i Pla de l'Estany.

En motiu del Dia mundial de la tolerància zero contra la MGF aquest dilluns, el cap de programa i del servei de ginecologia del Clínic, Francisco Carmona, ha explicat que es tracta de casos que tenen l'objectiu de recuperar la imatge corporal i oblidar-se d'una pràctica que van sofrir i que les marca molt culturalment més que no pas per dificultats mèdiques. "Viuen l'operació com una forma d'alliberar-se", ha afirmat Carmona.

A l'Estat hi ha més de 17.000 nenes que estan en risc de ser víctimes d'una mutilació genital a Espanya, principalment menors amb familiars que procedeixen d'ètnies de països de l'Àfrica subsahariana, el Pròxim Orient i l'Àsia.

Catorze sol·licituds de tractament

El 2016 es van rebre 14 sol·licituds de visita, derivades des de diferents centres de salut. D'aquestes, es van operar amb èxit nou, més dues més que es van operar a finals del 2015. En dues ocasions no s'ha pogut contactar ni localitzar les joves després de rebre la derivació, i tres no s'han presentat a la visita amb el ginecòleg.

De les nou noies que es van operar el 2016, quatre són de famílies originàries del Senegal, tres de la República de Guinea, una de Gàmbia i una de procedència desconeguda. Sis d'elles van néixer en aquests països i se'ls va practicar la mutilació entre els dos i tres anys, i les altres tres van néixer a Catalunya i les van mutilar en un viatge al país d'origen. Totes es troben bé després de l'operació.

Carmona ha observat que el 42% de les dones que han passat pel programa van arribar entre finals de 2015 i el primer trimestre de 2016, quan hi va haver una campanya molt intensa, i després el ritme ha anat reduint-se a poc a poc. Per això, ha fet una crida perquè aquesta iniciativa pública s'expliqui als centres de salut i socials (des d'ambulatoris fins a escoles).

"Totes les que han vingut les hem operat. Hem aconseguit connectar amb elles, que confiïn amb nosaltres", ha celebrat el cap de ginecologia del Clínic.