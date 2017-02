L'Hospital del Mar, origen d'un brot de xarampió

El xarampió es considera erradicat a Catalunya des de l’any 2000 però la mobilitat geogràfica i els viatges internacionals fan que el virus reaparegui de manera ocasional. És el que ha passat amb un brot de xarampió que afecta almenys 13 persones a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que es va declarar a principis de gener, segons va informar ahir l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

L’evolució dels pacients -12 adults, la majoria d’entre 24 i 54 anys, i una nena de dos anys-és favorable i no han necessitat ser hospitalitzats. L’origen del brot és una persona procedent de Xangai que va importar el virus i va visitar dos centres sanitaris, un dels quals l’Hospital del Mar, abans de ser detectat i adoptar les mesures de prevenció i control per limitar la transmissió del xarampió, que és molt contagiós. La majoria de contagis s’han produït a l’Hospital del Mar, que és el “nexe de connexió” entre tots els casos, i afecta tant personal sanitari com usuaris. “Fa una setmana vam avisar els centres sanitaris que, davant la sospita d’algun cas, prenguessin mesures d’aïllament per evitar el contacte amb altres persones, ja que es contagia fàcilment. És una de les malalties amb més alta transmissibilitat”, explica Ana Martínez, cap del servei de control epidemiològic de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. A les persones que han estat en contacte amb algun cas sospitós se les vacuna preventivament. Els símptomes són febre, conjuntivitis i problemes respiratoris, “i entre tres i set dies després apareix una erupció que comença a la cara i s’estén al tronc i que pot durar de 4 dies a una setmana”, diu Martínez. El xarampió està causat per un virus de la família dels paramixovirus i, segons l’Organització Mundial de la Salut, resulta una de les principals causes de la mort de nens petits, encara que hi ha una vacuna per prevenir-lo. No és el primer cop que es produeix un cas de xarampió importat. L’últim brot es va detectar fa gairebé tres anys a Barcelona i a Girona amb un cas provinent de les Filipines. L’any anterior, i en el marc del festival Sónar, també es va detectar un brot provinent del Pakistan.

Dèficit de vacunes

La manca de provisió de vacunes a escala global està afectant el subministrament als centres d’atenció primària de les vacunes del tètanus i la diftèria (Td), de l’hepatitis A infantil i l’antipneumocòccica 23-valent (Pn23), entre d’altres. Això ha obligat el departament de Salut a fer un reajustament en la programació habitual de vacunació per donar prioritat a vacunar les persones amb més risc d’infecció. En el cas de la vacuna de l’hepatitis A infantil, tot i que es preveu que al maig ja se subministri amb normalitat, es prioritzarà la vacunació en primera dosi i s’endarrereix el recordatori que es posa als 6 anys.

Pel que fa a la vacuna del tètanus i la diftèria (Td), s’ha ajornat la vacunació sistemàtica dels 14 anys per reservar les dosis disponibles “per a persones no vacunades amb ferides greus”, ja que no es preveu disposar de dosis de la vacuna durant tot el 2017, explica Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria. Pineda recorda que existeix la vacuna combinada contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (DTPa), que podria substituir la Td, en cas que calgués, tot i que és més cara. El ministeri de Sanitat ha assegurat que s’està treballant amb les companyies farmacèutiques per aconseguir més dosis de la vacuna Td.