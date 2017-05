Aliança de dues unitats de recerca catalanes en medicina regenerativa

El Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[C]) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), han sumat esforços per crear el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya (P-CMR[C]), que a partir de juny es traslladarà del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) a les instal·lacions de l'Hospital Duran i Reynals.

La posada en marxa d'aquest nou programa permetrà crear entre 4 i 6 grups de recerca, i associarà diferents grups pertanyents a altres institucions que treballen en el camp de la medicina regenerativa. Els serveis cientificotècnics del CMR[B] i el Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona (BCL-B), node català del Banc Nacional de Cèl·lules Mare (BNCL), també formaran part del nou programa. A les instal·lacions de l'Idibell s'hi afegiran els serveis de bioimatge i histologia, citometria de flux, micromanipulació embrionària, cultiu cel·lular avançat i animals aquàtics.

El doctor Ángel Raya serà el director d'aquest programa, que té com a objectiu fer d'agent aglutinador de la recerca en cèl·lules mare i accelerar la translació clínica de la investigació en medicina regenerativa. El co director clínic del programa serà el doctor Antoni Bayés-Genís, que ajudarà a enfortir la relació entre recerca i pràctica clínica.

El programa enfocarà la seva recerca al desenvolupament d'estratègies de medicina regenerativa que tinguin un nivell d'impacte alt en pacients. El marc d'actuació principal d'aquestes estratègies serà el de la insuficiència cardíaca, les malalties neurodegeneratives, les malalties hematològiques no malignes i la degeneració muscular associada a l'edat.

L'Idibell està duent a terme una remodelació de les seves instal·lacions per acollir el nou programa a finals de maig del 2017 i començar l'activitat al juny. El projecte va començar a principis d'aquest any amb el finançament del departament de Salut i el que reben tant el CMRB com l'Idibell.