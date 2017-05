L'Institut de Recerca Biomèdica fitxa Manuel Serrano, un "crack" en medicina regenerativa

L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) ha fitxat Manuel Serrano, una de les principals autoritats mundials en biomedicina. Fa 13 anys que estava al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO) de Madrid, però ara ell i el seu equip, format per 14 persones més de diferents països, s'instal·laran ara al laboratori de l'IRB, des d'on impulsaran investigacions en medicina regenerativa. Segons Serrano, aquest centre és "molt atractiu" perquè és "multidisciplinar".

Serrano està especialitzat en la reparació de teixits: investiga com les cèl·lules danyades d'un teixit notifiquen a l'organisme què cal reparar i com. En altres paraules, intenta desxifrar com es repara un teixit quan pateix un dany i la connexió que hi ha entre la reprogramació cel·lular i la reparació. Què vol dir això? Hi ha cèl·Lules, com les del pulmó, mama o pàncrees, que estan molt especialitzades i que per reparar, primer han de desespecialitzar-se; és a dir, reprogramar el seu genoma perquè aquella cèl·lula deixi de fer el que feia per convertir-se en un altre tipus de cèl·lula més versàit que pugui reparar el teixit. "Ens intriga molt aquest estat intermedi de desespecialització", ha explicat Serrano.

En concret, el seu equip se centrarà en la fibrosi pulmonar i la diabetis. La fibrosa pulmonar provoca que el pulmó acumuli cèl·lules danyades que no han estat eliminades ni reemplaçades per cèl·lules sanes; mentre que pel que fa la diabetis intentaran que les cèl·lules que han deixat de produir insulina, puguin refer-se de nou. Serrano ha estat distingit amb l'Anniversary Prize, el Premi Nacional d'Oncologia, el Premi Nacional d'Investigació Biomèdica, el premi Fundació Carmen i Severo Ochoa i el de la Fundació Francisco Cobos.

Un fitxatge público-privat

Serrano ha arribat a l'IRB com a professor d'investigació ICREA de la Generalitat i ha estat possible gràcies a l'impuls de l'Obra social de la Caixa. Els seus màxims responsables han assegurat en la roda de premsa que la notícia és "una alegria per Barcelona, per Catalunya i per la ciència". Així ho ha dit Joan J. Guinovart, director de l'IRB. El director de l'àrea d'investigació i coneixement de la Fundació de La Caixa, Jordi Portabella, ha explicat que l'entitat que dirigeix ha donat suport al fitxatge d'aquesta eminència perquè volen que la investigació científica "tingui un impacte positiu" a la societat.

Per la seva banda, el director d'ICREA, Antonio Huerta, que ha definit Serrano com a un "crack", ha desitjat que la roda de premsa d'aquest divendres no sigui "un acte estrany" i que se segueixi invertint en coneixement.