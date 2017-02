El conseller delegat de Gas Natural: "L’accident de Reus va ser un problema del sistema"

“És lamentable constatar que, entre tots, no hàgim sigut capaços d’evitar aquesta situació. Hem d’esforçar-nos aviat i bé perquè no es repeteixi”, va dir ahir el conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, durant la compareixença al Parlament per explicar què va fallar en la mort de l’àvia de Reus que s’il·luminava amb espelmes després d’un tall en el subministrament elèctric. Per a Villaseca, el cas no “és un problema de diners, sinó d’organització”. Gas Natural era la companyia subministradora i va assegurar que l’accident de Reus va ser “problema del sistema”. És per això que Villaseca va instar ahir el Govern a desplegar la llei sobre la pobresa energètica, aprovant un reglament, per evitar més casos com el de la dona de Reus.

L’article 6 de la llei 24/2015 és el que regula la pobresa energètica i estableix un protocol de comunicació en què, quan es produeix una situació d’impagament, és la companyia subministradora qui ha d’avisar i sol·licitar un informe als serveis socials sobre la possible vulnerabilitat de la persona o família que no paga la factura energètica. Un protocol, però, que des de Gas Natural defensen que no està aprovat legalment i consideren que “és absolutament imprescindible que, tal com preveu la llei, es desenvolupin les regles de com s’ha de fer”, va explicar Villaseca davant dels mitjans de comunicació. Per aquesta raó, el conseller delegat va defensar que el sistema que utilitzen a tot Catalunya “massivament” és que els ajuntaments “informin” la companyia, tal com s’establia en “les dues últimes lleis aprovades”. Un sistema que, segons Villaseca, “està funcionant” i és el que “s’aplica a tot Europa”, just el “contrari del que vol aplicar Catalunya”.

“Els serveis socials de l’Ajuntament de Reus no ens van comunicar la situació de la senyora Pitarch”, va assegurar el conseller delegat, que també va afirmar que l’any passat van rebre l’informe de vulnerabilitat d’aquest ajuntament en 140 casos i “es van paralitzar els talls”. Villaseca també va detallar que cada any fan “600.000 avisos de tall de subministrament energètic a Catalunya”.

Aclarir la legalitat

“Costa d’entendre per què encara no s’ha aprovat aquest protocol tan necessari”. El conseller delegat va assegurar que la companyia està disposada a aplicar aquest sistema, però “amb garanties jurídiques”. Villaseca va retreure al Govern que “per aplicar l’article 6.4 de la llei 24/2015, abans s’ha d’aprovar el protocol obligat de comunicació”. En aquest sentit, va criticar que la Generalitat no el tingui aprovat, cosa que demostraria que, segons va explicar, situacions com la de Reus es podrien evitar, ja que segons va afirmar, “el problema és el sistema”. Així, el conseller delegat troba “imprescindible” desplegar la llei 24/2015 i concretar de manera “única, vinculant i obligatòria” com s’han de relacionar les administracions locals i les companyies subministradores.

Com que de moment la companyia assegura que no hi ha protocol, ha continuat aplicant el sistema de no avisar els serveis socials “a tot arreu”. De totes maneres, el diputat de Junts pel Sí Jordi Munell va assegurar que el protocol estava “publicat i publicitat” quan va passar l’accident i assegura que encara no s’havia interposat el recurs d’UNESA contra aquest document, una “forma implícita de reconèixer que ja hi havia un protocol”, va defensar.

Una de les incògnites que encara queda per resoldre és si Gas Natural acabarà signant el conveni que va presentar fa dues setmanes la Generalitat, que implicava les companyies en la factura de les famílies que pateixen pobresa energètica i els instava a assumir-ne el 50% del cost. Preguntat per Munell i també pel diputat del PSC Jordi Tarrades sobre si firmaria el document, Villaseca va assegurar que feia “48 hores que l’havien rebut i que encara l’havien de valorar”. Munell, però, va retreure a la companyia que no hagués signat les propostes de conveni que l’Agència Catalana de Consum va presentar a diferents companyies energètiques.

Villaseca, però, va afirmar que Gas Natural té convenis amb 441 municipis, una xifra que cobreix el 93% dels clients que té la companyia repartits per l’Estat. A Catalunya, Villaseca va assegurar que han aconseguit evitar “12.146 talls de subministrament a famílies vulnerables”. A més, també va explicar que Gas Natural ha començat a impulsar una línia d’ajuts a entitats socials que treballen amb persones vulnerables i tirarà endavant una Escola d’Eficiència Energètica.