L'acusat d'apunyalar cinc vianants a Lleida es nega a declarar i els Mossos parlen d'agressions "xenòfobes"

L'acusat d' apunyalar cinc vianants a Lleida el setembre de 2014 s'ha negat a declarar a la primera sessió del judici per les agressions, que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Lleida. El jove, que en el moment dels fets tenia 21 anys, va apunyalar quatre homes i una dona -tots menys un de nacionalitat estrangera- en poc menys de 20 minuts al centre de la ciutat i després va calar foc al pis on vivia. L'endemà es va entregar a la Guàrdia Urbana. La fiscalia li demana 81 anys de presó, mentre que la resta d'acusacions, 86.

Les acusacions consideren que el silenci de l'encausat respon a una estratègia de la defensa per intentar demostrar que pateix un trastorn mental i que no se'l pot jutjar per aquests fets. Un dels advocats de l'acusació, Xavier Prats, considera que l'acusat "està fent teatre per intentar demostrar que està alienat mentalment". Per un altre advocat, Enric Rubio, l'acusat sempre s'ha mostrat com una persona "calmada" i "és capaç de portar una conversa amb total normalitat".

El processat tenia antecedents per una altra agressió xenòfoba a Logronyo.El cap de la investigació dels Mossos d'Esquadra que ha declarat com a testimoni al judici ha definit les agressions de "molt greus" i "clarament xenòfobes" davant del tribunal. Els investigadors van trobar al pis de l'acusat pintades i llibres relacionats amb el feixisme, el nazisme o l'homofòbia. Un dels agents que el va interrogar també ha indicat que parlava de manera "coherent" i que recordava què havia passat, per contra les tesis de la defensa.

El judici s'allargarà fins dijous. Demà dimarts han de declarar les víctimes i dimecres pèrits que presentaran informes psiquiàtrics de l'acusat i informes mèdics sobre les lesions de les víctimes, una de les quals pateix una discapacitat parcial com a conseqüència de la ganivetada que va rebre a l'esquena. Per dijous estan previstes les conclusions de les parts. La Fiscalia demana 213.000 euros d'indemnització per a les víctimes, mentre que les acusacions ho eleven a mig milió d'euros -la major part, 400.000 per la víctima amb seqüeles més greus-.