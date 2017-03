L'acusat d'apunyalar cinc vianants a Lleida es disculpa: "No em vaig poder controlar, ho sento"

Durant l'interrogatori no va voler contestar les preguntes de la fiscalia, les acusacions ni les del seu propi advocat, però en l'última jornada del judici el jove acusat d' apunyalar cinc vianants -quatre d'ells estrangers- a Lleida el 2014 ha utilitzat l'últim torn de paraula per disculpar-se: "No em vaig poder controlar, ho sento", ha assegurat. La fiscalia assegura que es va tractar d'una agressió xenòfoba i insisteix a demanar 81 anys de presó per l'acusat, que té antecedents per fets similars.

L'acusat ha assegurat que se'n penedeix: " demano perdó a les víctimes, a les seves famílies i a la meva pròpia pels danys causats. No va ser voluntari, ho sento", ha afegit. Quan va declarar davant dels mossos després que l'arrestessin, el noi ja va assegurar que havia actuat per un atac de ràbia.

Ganivetades indiscriminades

Durant l'última sessió del judici s'ha donat lectura a la declaració policial de l'acusat. El detingut va assegurar a comissaria que no havia pogut reprimir el suposat atac d'ira. Va explicar que havia atacat totes les persones amb qui s'havia anat creuant amb un matxet i un ganivet i que si no va continuar fent-ho és perquè després d'atacar l'última víctima, no va poder desclavar el ganivet de l'esquena: " Si l'hagués pogut treure hauria seguit apunyalant a qui em trobés", va dir llavors.

La fiscalia insisteix que l'acusat, que té antecedents per una altra agressió xenòfoba a Logronyo, va actuar per motius racistes i nega que es tracti d'un brot psicòtic.Tampoc no creu que s'hagi de tenir en compte la confessió del noi com un atenuant. El mateix han argumentat les acusacions particulars, que eleven a 86 anys la petició de pena pel processat.



En canvi, la defensa ha descartat que el noi actués amb premeditació: "Com es pot ser tan 'cutre' com per atacar cinc persones a cara descoberta i fugir a peu amb xancletes durant 40 quilòmetres? Quina planificació és aquesta?" s'ha preguntat. També ha negat el caràcter racista dels apunyalaments, recordant que una de les víctimes no és estrangera. L'advocat de l'acusat demana substituir la condemna al noi per l'ingrés en un centre psiquiàtric.