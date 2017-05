El pres fugitiu de Vilanova continua desaparegut tot i que l'advocada va dir que es lliuraria divendres

L' advocada del pres perillós que divendres va fugir dels jutjats de Vilanova va posar-se en contacte amb els jutjats poques hores després que s'escapés per avisar que el seu client tenia intenció d'entregar-se aquella mateixa nit a la comissaria dels Mossos de Sant Boi de Llobregat. L'home, que acumula nombrosos antecedents i té una causa pendent per intent d'assassinat de l'any 2016, no va comparèixer.

Els Mossos d'Esquadra han reconduït aquest dilluns la investigació per localitzar el delinqüent. La policia ha aixecat el dispositiu de recerca que ha mantingut durant tot el cap de setmana, amb un perímetre que estava centrat al Garraf i el Baix Llobregat. Ara serà la unitat específica d'entorn penitenciari dels Mossos d'Esquadra qui dirigirà la investigació per localitzar Salaheddine Changachi.

Agents especialitzats de la unitat policial d'entorn penitenciari rastregen a partir d'aquest dilluns l'entorn més proper del fugitiu per tal de trobar-lo. Es tracta d'una unitat centrada a localitzar presos evadits de les presons, ja sigui perquè no tornen d'un permís o perquè aprofiten una sortida mèdica o judicial per fugir, com en aquest cas.

Aquest dilluns ja fa tres dies que l'home es va escapar dels jutjats de Vilanova, i això fa pensar a la policia que podria haver sortit de Catalunya, tot i que considera pràcticament impossible que hagi superat la frontera amb França a causa de la rigidesa dels controls de la policia espanyola. Si el localitzen i el detenen, estarà acusat d'un delicte contra l'administració de justícia per trencament de condemna, castigat amb sis mesos de presó.