L'advocat de l'amo del restaurant de Caldes sosté que "no és clar" que l'inflable necessités permís

L'advocat dels propietaris del restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella, Carles Monguilod, ha assegurat que " no és gaire clar" que necessitessin un permís municipal per instal·lar el castell inflable. El recinte on va tenir lloc el fatídic accident en què va morir una menor tenia muntat aquesta atracció infantil que va sortir volant i va ferir sis nens més, alguns de gravetat.

L'alcalde del municipi, Salvador Balliu, va afirmar dilluns que el permís municipal "és un tràmit obligatori" que el restaurant no va fer. Aquesta llicència requereix un plànol de la ubicació, un certificat d'un enginyer titulat i l'assegurança obligatòria del local, va explicar Balliu.

"La legislació no especifica si aquest tipus d'activitat necessitava permís municipal però el fet que s'hagués demanat, lamentablement no hauria evitat la tragèdia", ha dit l'advocat defensor dels propietaris del restaurant.

Segons Monguilod, no hi havia vigilant perquè es tractava d'un castell "petit" que es pot tenir al jardí d'una casa particular. El castell inflable on es van produir els fets era pràcticament nou, l'havien comprat a un firaire i només el muntaven els caps de setmana.

Monguilod també ha assenyalat que la família que regenta el restaurant està "absolutament desolada i enfonsada" per l'accident i demana aparcar les hipòtesis fins que s'acabi la investigació. Els Mossos estan determinant les causes del sinistre en què va morir una nena de 6 anys i sis criatures van resultar ferides.