L'alternativa estudiantil a les acadèmies

Laura Rey mai ha anat a una acadèmia, no ho ha necessitat, però li sembla bé que existeixin “de cara a la gent que li costa més”. Critica, però, que hi hagi alumnes que hi vagin per deixadesa i considera que, com que les acadèmies ofereixen més material que la universitat i un tracte més personal, anar a l’acadèmia és “injust” amb els que no hi van.

Per combatre aquesta situació, un grup d’estudiants al qual pertany la Laura impulsen el que anomenen Aula Lliure, un projecte estudiantil que vol ser l’alternativa a les acadèmies, i que compta amb el suport de la UPC.

El projecte ofereix als estudiants, especialment als de primer, la possibilitat d’anar a classes en grups reduïts (d’unes 20 persones) impartides per alumnes de cursos més avançats, que els ofereixen classes pràctiques, els solucionen dubtes i també els fan de mentors.

El servei és gratuït i el sou dels professors (uns 118 euros al mes) va a càrrec de la universitat. La UPC també cedeix les aules i destina un professor de cada assignatura com a coordinador del curs.

La Laura explica que “molts professors aconsellen que no es vagi a les acadèmies, perquè pensen que estafen els alumnes”, però que, al mateix temps, “hi ha alguns professors que no s’escarrassen a ensenyar” i que “hi ha assignatures en què els materials són dolents o no hi ha exàmens per practicar”.

En aquest sentit, Berta Pi, de l’assemblea d’estudiants de l’ETSEIB, considera que “cal substituir les acadèmies per la feina en xarxa entre els estudiants i reclamar més suports als professors de la universitat”.