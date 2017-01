L’anticicló i la boira congelen les festes

A vegades el fred més cru arriba precedit de grans titulars mediàtics que inclouen paraules com “onada polar” o “aire siberià”, però també sovint el fred es cola per la porta de darrere, lentament i sense fer gaire soroll. Sol passar quan durant l’hivern un anticicló s’instal·la de forma persistent durant diverses setmanes, sense que l’aire es renovi i amb les boires com a grans protagonistes a l’interior. Ha sigut el cas d’aquest mes de desembre, marcat per dues tongades llargues d’anticicló que han provocat que les últimes nits diversos termòmetres s’hagin enfonsat per sota dels -5º al Pirineu i a l’interior.

Ciutats com Girona, Vic i Olot han començat l’any amb temperatures mínimes al voltant dels 4 graus negatius, no pas extraordinàries, però sí corresponents habitualment a alguns dels dies més freds de l’hivern. Per citar altres exemples, a Cervera, a la Segarra, aquesta última setmana s’ha baixat dos dies dels -5º: des de la potent nevada del març del 2010, només hi havia hagut tres dies més en què la temperatura mínima a Cervera baixés per sota d’aquest valor. El cas, per exemple, de Guardiola de Berguedà, a l’Alt Berguedà, és simliar: dels 8º negatius de la primera nit del 2017 només en tenen cinc precedents des del març del 2010. De fet, són diverses les zones on hi ha hagut mínimes per sota dels -5º aquestes últimes nits: s’han produït en punts de la Ribagorça, la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Bages, el Solsonès, el Pallars o la Segarra, i això fa evident que no es tracta de dades puntuals.

L’anticicló fa que l’aire fred s’encaixoni a les parts baixes de l’atmosfera, però en aquesta zona també s’hi acumula la humitat, fet que ha permès que les glaçades i els bancs de boira dels últims dies vagin acompanyats d’abundants gebrades que arriben a donar gairebé la sensació que hi ha hagut una nevada.

Poques coses canviaran fins a Reis. Tot i que el pas d’un front poc actiu aquesta passada nit obrirà la porta a la tramuntana a l’Empordà, en general la calma continuarà i les glaçades i gebrades fortes s’aniran repetint.

Les cotes altes, sense fred

El més curiós d’aquest tipus de situacions és que tot el fred s’encaixona a les valls, de manera que a les cotes altes del Pirineu les temperatures hi són molt més altes del que caldria esperar per a l’època de l’any. Segons dades del Meteocat, a Boí, a la cota 2.500, aquest desembre la mitjana de temperatura s’ha situat 6 graus per sobre del que caldria esperar, és a dir, és com si cada dia dels 31 del mes hagués registrat 6 graus més del normal. Al Port del Comte aquesta anomalia ha superat els 5 graus, i a la majoria d’indrets elevats del Pirineu hi ha hagut mitjanes 4 o més graus per sobre del que és habitual. El cap de setmana de Reis es normalitzaran una mica les temperatures a l’alta muntanya, però la primera quinzena de gener es preveu, en termes generals, encara amb valors per sobre del normal a les cotes altes del Pirineu.

Rècord de grisor a Lleida

Una altra conseqüència d’aquest temps anticiclònic és la boira persistent que fa dies que manté l’ambient molt fred al pla de Lleida. A la capital del Segrià, des del 8 de desembre fins avui el sol només ha pogut fer pujar el termòmetre per sobre dels 10 graus en tres dies, entre el 16 i el 18 de desembre. La resta hi ha hagut molta grisor i mala visibilitat. Segons les dades de l’observador de la ciutat, Armand Álvarez, 21 dies del mes passat han sigut de boira totalment persistent, un fet que ha comportat que aquest desembre hagi sigut el més gris a Lleida com a mínim des de l’any 1942, quan s’inicia la sèrie de dades de la ciutat. La capital del Segrià ha tingut només 34 hores de sol, molt lluny de les 101 que hi són habituals durant el mes de desembre. Se supera així l’anterior desembre amb menys sol fins ara, que es va produir l’any 1987, amb tan sols 39 hores de sol.

Precisament la boira va fer que ahir tres vols procedents del Regne Unit que havien d’aterrar a l’aeroport d’Alguaire s’acabessin desviant al de Reus, un fet que s’ha repetit diverses vegades durant les dues últimes setmanes. Els vols que s’havien d’enlairar des de Lleida en direcció contrària també es van haver de reubicar a Reus.

La boira no abandonarà sobtadament el pla de Lleida els dies vinents, però probablement sí que hi haurà lloc per a algunes clarianes al centre de la setmana, a causa de l’entrada de vent de nord, que es notarà sobretot a la zona de l’Empordà però que també remourà una mica l’aire a la vall de l’Ebre. Tot i això, de cara a Reis tot fa pensar novament que la boira tornarà a ser la protagonista.

Els Reis d’Orient, per cert, no tindran complicacions per fer les seves habituals cavalcades durant el dia 5, però això sí, la tarda de dijous serà fins i tot més freda que les últimes. El vent serà l’únic element incòmode a l’Empordà.