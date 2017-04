L’antiga casa okupa de La Carboneria serà un bloc de pisos

Les obres per reobrir l’edifici més antic de l’Eixample d’Ildefons Cerdà ja han començat. L’antiga casa ocupada de La Carboneria, al carrer Urgell número 30, es convertirà en un bloc de pisos, segons van explicar els treballadors que des de fa setmanes estan retirant la runa de l’immoble. Els propietaris tenen permís de l’Ajuntament de Barcelona per aixecar una bastida interior i poder accedir a les plantes i per realitzar cales a l’estructura i prospeccions per a l’estudi geotècnic. Són els treballs previs per fer-hi després els habitatges, una obra major per a la qual hauran de tornar a demanar permís. També ho aprofitaran per tapar els punts de la coberta per on es filtra l’aigua de la pluja.

Cal mantenir les dues façanes

Des del mes de juliol del 2016 que l’edifici està protegit i ni es pot enderrocar ni transformar de manera irreversible. Les dues façanes de l’immoble, la que dona a Urgell i la que queda al darrere (que antigament era la principal), tampoc es poden modificar. L’immoble és del 1864 i es va construir sota la direcció d’Antoni Valls i Galí. És el primer edifici que es va aixecar obeint la trama Cerdà. El grafiti de la façana, on apareix una bomba Orsini, no està catalogat, tot i que l’Ajuntament vol que es mantingui, “ja que forma part de la memòria social de l’edifici”.

La protecció de l’edifici, que es considera un Bé d’Interès Urbanístic, es va aprovar un any i mig després del violent desallotjament, que va acabar amb aldarulls pels carrers de l’Eixample que es van saldar amb 38 contenidors cremats, danys per valor de 45.000 euros i dues persones detingudes.

Des d’un principi el manteniment de l’immoble va ser una preocupació dels veïns del barri. “Ens ho mirarem atentament i seguirem les obres”, va explicar el president de l’Associació de Veïns de Sant Antoni, Pep Sala. El portaveu veïnal va recordar que a Sant Antoni no s’hi pot obrir pisos turístics i va advertir que la gent del barri estarà atenta a l’ús que es doni als habitatges. De fet, les úniques activitats que podia allotjar aquest edifici eren habitatges o oficines.

Un cop acabin els treballs que s’estan fent aquests dies, s’haurà de demanar una llicència d’activitats que es concedirà si es compleixen els requisits necessaris. “Si volen fer obres majors hauran de tenir el vistiplau de l’àrea de Patrimoni”, va recordar Sala. El portaveu veïnal va celebrar que l’edifici acabi reobrint, però va expressar dubtes: “Volem que torni a tenir vida... però tot depèn de quina vida sigui”.

L’edifici, a més de les complexitats que implica la protecció que té, té un problema afegit i és que les quatre plantes, limitades per les quatre façanes que queden al descobert i que estan protegides, són molt estretes. “Els pisos seran molt petits”, va advertir Sala.

L’històric edifici era propietat de Barclays, però va passar a mans de CaixaBank després que aquest absorbís la banca britànica. El 5 de gener del 2017 va tornar a canviar de mans i va passar a ser propietat de Leasing LWP Spain, un hòlding amb seu a Malta. L’empresa, poc després d’adquirir la finca, va fer una ampliació de capital d’1,4 milions d’euros.