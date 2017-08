L’àrbitre del conflicte d’Eulen buscarà “limitar el dany” a les parts

“Tot i saber que ningú quedarà content, el que cal és limitar el dany i millorar la prestació del servei, la qualitat de la feina i la salut dels treballadors, així com la seva capacitació”. Així va preveure ahir Marcos Peña la solució del conflicte laboral a l’aeroport del Prat de Llobregat. Ell és l’àrbitre nomenat pel govern espanyol perquè dicti, abans de dijous que ve, el laude obligatori que ha de posar fi al conflicte entre Eulen i els treballadors dels controls de seguretat de l’aeroport. Ahir es van reunir per primera vegada totes les parts amb l’àrbitre, a qui van entregar la documentació requerida. Les trobades van ser per torns i sense creuar-se a la sortida. De fet, van ser dues reunions de tràmit, perquè cap de les dues parts té força per negociar.

Segons Peña, l’objectiu és “conciliar interessos” i no “donar la raó a ningú”, perquè “cap treballador va a la vaga per capritx” igual com tampoc “cap empresa és dolenta per naturalesa”. A més, va recordar que hi ha una tercera part afectada, els passatgers, als quals s’ha de garantir la seguretat i la comoditat.

Els treballadors el veuen “afable”

L’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, va definir l’àrbitre com “un home afable”, i va assegurar que ha entès que les seves reivindicacions van més enllà d’aspectes econòmics. Tot i les bones paraules, Giménez va recalcar també que no reconeixeran el laude que es dicti-d’obligat compliment- perquè consideren que l’Estat “va trepitjar” els drets dels treballadors quan va optar per a aquest extrem. “No es van incomplir els serveis mínims”, va assegurar. En aquest sentit, va apuntar que ahir mateix el comitè va donar poders a l’advocat Leopoldo Quinteiro perquè denunciï la decisió de l’Estat. Tanmateix, i tot i no reconèixer el laude, va precisar que el sotmetran a votació de l’assemblea per tal que siguin els treballadors els qui diguin si estan d’acord o no amb el contingut. En cas afirmatiu, el conflicte laboral es donaria per tancat.

Eulen es va limitar a afirmar que assumirà la decisió de Marcos Peña. Un representant de l’empresa, que no va voler donar el nom, va explicar que l’àrbitre els va demanar informació “de tot el que ha passat” per poder argumentar la seva decisió. El mateix portaveu va explicar que l’empresa ha sancionat diversos treballadors per “haver incomplert els serveis mínims”. No va dir quants ni en què han consistit les sancions, però va reconèixer que pot ser que hi hagi hagut alguns acomiadaments, que es podrien revertir en cas que així ho dictamini l’àrbitre. Des del comitè concreten que fins a cinc persones podrien haver perdut la feina.

Aquest diumenge està previst que es faci una assemblea per decidir si es convoca una nova vaga, en aquest cas per protestar per aquestes represàlies.