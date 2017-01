L'assaltant de la conselleria de Justícia va forçar calaixos però no es va endur els diners que hi havia

El misteri sobre l'assalt a la conselleria de Justícia continua, i s'embolica encara més. L'intrús, que va entrar a l'edifici la matinada de dissabte, sí que va escorcollar el pis on hi ha el despatx del conseller, Carles Mundó. Segons ha pogut saber l'ARA, tot i que d'entrada els Mossos d'Esquadra no van trobar pistes que fessin pensar que s'havia regirat res, aquest matí els treballadors han comprovat que l'assaltant va obrir i forçar alguns calaixos que estaven tancats.

L'intrús, per entrar a l'edifici, es va enfilar per una canonada on s'arriscava a una caiguda de 7 pisos pel celobert. Un cop a dins fins i tot va obrir un calaix on hi havia diners en efectiu -entre 150 i 200 euros- i no se'ls va endur, fet que indicaria que no va entrar a l'edifici per robar. Ara, a l'edifici de la cadena SER, situat a la vora i on hauria pogut entrar durant la mateixa nit, sí que hi han trobat a faltar una tauleta i un iPod. Per ara no se sap si va regirar els calaixos de la taula del despatx del conseller, perquè no els tanca amb clau, cosa que tampoc fa amb la porta. El conseller ha admès avui mateix que intentaran "reforçar sempre que sigui possible els mecanismes de seguretat".

Els Mossos d'Esquadra han fet avui mateix una revisió minuciosa al pis, incloent-hi un escombratge per buscar micròfons i càmeres ocultes, però "no han trobat res estrany", segons ha explicat el conseller Mundó. Durant tot el dia han continuat investigant la intrusió, i aquesta tarda encara entraven i sortien de l'edifici amb material tècnic i preguntaven als veïns de l'immoble del costat, el 22 del carrer Casp.

L'interès d'un presumpte agent de la Policia Nacional

L'ARA va avançar ahir que un intrús havia entrat de matinada a la sala on hi ha la secretaria del conseller a través d'una finestra, des del terrat de l'edifici del costat. Es dona la circumstància que a les 13.10 h, unes tres hores abans que aquest diari publiqués la notícia -la primera sobre aquesta intrusió-, un home es va presentar a la seu de la conselleria, al carrer Casp número 81 de Barcelona, es va identificar com a agent de la Policia Nacional i es va interessar per l'entrada il·legal.

Segons ha pogut saber aquest diari, el presumpte policia va preguntar al vigilant què havia passat i va oferir la seva ajuda, tot i que el cas ja estava en mans dels Mossos d'Esquadra. La Policia Nacional veu poc creïble que l'home que es va presentar a la conselleria fos membre del cos, perquè per a aquesta mena de situacions ja hi ha vies de col·laboració institucional establertes.