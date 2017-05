L'atestat dels Mossos conclou que "l'ancoratge deficient" de l'inflable de Caldes va causar l'accident mortal

L'atestat dels Mossos d'Esquadra conclou que "l'ancoratge deficient" de l'inflable de Caldes de Malavella (Selva) va causar l'accident mortal. El castell només estava lligat per dos dels deu punts d'ancoratge que tenia. Això, sumat a les "grans dimensions" de l'inflable i al "corrent d'aire" que hi va haver en el moment de la tragèdia (amb puntes de fins a 6,9 metres per segon) va provocar la tragèdia.

La policia afirma que el castell es va "aixecar parcialment" i va acabar sortint projectat "amb el trencament dels dos únics ancoratges que el lligaven de manera insuficient a terra". Els Mossos també asseguren que el fet que no hi hagués ningú vigilant l'atracció també va incidir en l'accident. "La supervisió podria haver estat determinant a l'hora de detectar els primers balancejos i actuar sense dilacions per a la resolució del problema", recull l'atestat.

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que porta el cas, ha citat a declarar com a investigats el matrimoni propietari del restaurant el proper 27 de juny. Estan acusats d'un delicte d'homicidi imprudent i de lesions per imprudència greu.