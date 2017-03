L'autobús transfòbic d'Hazte Oír atropella una jove a Pamplona

L'autobús transfòbic de l'associació Hazte Oír ha estat rebut a Pamplona amb ous i cops per part d'un grup de persones que estaven concentrades davant del Parlament de Navarra, on l'entitat volia arribar per llegir un manifest en defensa de la llibertat d'expressió. Mentre el vehicle circulava per la zona s'han produït moments de tensió, sobretot quan una jove ha estat colpejada per l'autobús.

A causa de l'atropellament, la jove s'ha fet mal al peu i a la cara. Una ambulància l'ha traslladat a un centre sanitari entre aplaudiments dels concentrats. Les càmeres de la televisió basca han recollit l'escena.

En total, més de 200 persones s'han concentrat davant del Parlament amb banderes amb l'arc de Sant Martí on es podia llegir "Navarra: terra de diversitat. No a la transfòbia" o "Ez zarete ongi etorriak", que significa "No sou benvinguts", en basc.