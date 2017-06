L'autòpsia revela que l'home trobat en un aparcament de Sant Pere Pescador va morir asfixiat

L'autòpsia que s'ha fet al cadàver de l'home localitzat aquest dissabte a la nit en un aparcament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) ha revelat que va morir asfixiat. El cas, doncs, ja s'ha tipificat com una mort criminal i els Mossos d'Esquadra treballen ara per aclarir-ne les circumstàncies.

En paral·lel, la policia ja ha identificat el cos, que va aparèixer indocumentat. De moment, pel que ha transcendit, es tracta d'un home de nacionalitat espanyola de més de 80 anys. El jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Figueres, en funcions de guàrdia, s'ha fet càrrec del cas i ha decretat secret de sumari. L'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra no descarta cap hipòtesi sobre el mòbil del crim.

El cos de l'home es va localitzar al voltant de les onze de la nit en un aparcament proper a la platja. Una dona va fer la troballa i va trucar al telèfon d'emergències. L'home anava indocumentat i el cos no tenia signes externs de violència. Tot i això, la posició del cadàver i la manera com es va localitzar va fer que, d'entrada, els Mossos no descartessin que pogués tractar-se d'una mort homicida.

Un furgó funerari va traslladar el cos fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona. El resultat de l'examen forense ha revelat que l'home va morir asfixia i que tenia lesions internes que evidencien l'etiologia homicida de la mort. Durant l'autòpsia, els forenses també han extret mostres de teixits que s'enviaran a analitzar per veure si al laboratori es troben restes d'ADN que permetin identificar l'autor o autors del crim.

Després que el cas s'hagi convertit en una mort criminal, el jutjat de Figueres que s'ha fet càrrec de les actuacions ha decretat el secret de sumari. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de Girona, que és qui porta la investigació, no descarta cap hipòtesi sobre el mòbil del crim. La zona on es va localitzar el cadàver és un lloc de pas freqüent per als banyistes.