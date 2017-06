L’entorn de les Rambles, la zona més sorollosa de Barcelona

L’entorn de les Rambles és la zona més sorollosa de Barcelona, segons els sonòmetres que l’Ajuntament té instal·lats en diferents punts de la ciutat. De tots els districtes de la capital catalana, Ciutat Vella és amb diferència el més sorollós. Ho va explicar en una sessió de treball la regidora Gala Pin, que prepara el nou pla d’usos del districte, mitjançant el qual el consistori vol limitar els locals d’oci i reduir així el soroll.

Segons els estudis en què es basarà l’Ajuntament, el nivell acústic a la majoria dels barris de Ciutat Vella -sobretot divendres i dissabte a la nit- està per sobre dels límits de la regulació establerta i per sobre dels llindars associats amb la pèrdua de salut i qualitat de vida, aproximadament 50db(a). En total, prop del 80% de les persones que viuen al districte consideren que al seu barri hi ha molt soroll. Els sonòmetres que enregistren nivells més alts de pressió les nits del cap de setmana són els que estan situats en les zones contigües a les Rambles, concretament a Arc del Teatre i el carrer Escudellers, on hi ha situats dos dels aparells. Segons l’Ajuntament, les persones que habiten en aquestes zones són les més exposades al soroll i les que tenen una probabilitat més alta de desenvolupar efectes en la salut derivats d’aquesta exposició. Entre les problemàtiques que ha detectat l’Ajuntament a través d’un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona hi ha l’ús de somnífers i sedants per conciliar el son, l’insomni diagnosticat i les pertorbacions del son, així com estrès, nerviosisme, sensació d’intranquil·litat i inseguretat.

Totes aquestes dades, va explicar la regidora Gala Pin, han de servir per veure quines zones acústiques de règim especial (zones ZARE) s’apliquen al districte. La delimitació d’aquests espais implica la possibilitat d’aplicar mesures d’urgència, com ara limitar els locals d’oci que poden obrir en un determinat carrer o canviar el paviment d’una zona perquè “les maletes dels turistes i els skates siguin menys sorollosos”, en paraules de Gala Pin. A l’hora de crear aquestes zones ZARE, va recalcar la regidora, es tindran molt en compte els espais on habiten els nens, el col·lectiu més vulnerable davant dels problemes de salut derivats dels sorolls.

L’origen dels sorolls

Segons l’informe fet públic per l’Ajuntament, el turisme és considerat una de les fonts principals del soroll, en especial pels pisos turístics i pel seu comportament en relació a l’oci. A més, els grups sondejats també relacionen aquesta problemàtica amb el model econòmic que s’ha imposat fins ara al districte, basat gairebé exclusivament en l’oci i en un turisme molt focalitzat en l’alcohol i la festa de baix cost.

Entre els maldecaps principals també hi apareixen els horaris de recollida dels camions d’escombraries, un problema que l’Ajuntament començarà a abordar amb una prova pilot. De moment l’experiment es farà només al carrer Escudellers, on en comptes de fer la recollida de deixalles a les 23 hores, a les 2.15 i a les 4.30 es farà a les 22.30 hores, a la 1.30 i a les 7.20.