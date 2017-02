L'epidèmia de grip a Catalunya es dona per finalitzada

El departament de Salut ha donat per finalitzada l'epidèmia de grip a Catalunya, 2 mesos després que comencés. Per sisena setmana consecutiva, l'activitat de la grip a Catalunya ha seguit disminuint, i del 13 al 19 de febrer els casos han passat de 98,7 per cada 100.000 habitants a 73,2, una xifra que correspon ja a un nivell normal de l'activitat epidèmica. El Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes havia previst per a aquesta temporada que el llindar epidèmic estigués situat en 110,7 casos per 100.000 habitants.

Salut també ha informat que els casos de grip han disminuït en tots els grups d'edat. Des de l'inici de la temporada, 577 persones han estat ingressades per la grip, el 58% de les quals no estaven vacunades. Aquesta setmana només hi ha hagut un ingrés hospitalari greu.

La millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d’unes bones pràctiques d'higiene, com ara rentar-se les mans de manera regular.

Urgències saturades

La fase epidèmica de la grip va començar aquest any un mes abans respecte de fa 2 anys. Els últims temps aquesta patologia començava a ser epidèmia després de Reis, però aquest any el nivell s'ha avançat i ha arribat amb 4 setmanes d'antelació.

En començar l'epidèmia, sindicats i professionals sanitaris van alertar del col·lapse a les urgències hospitalàries. El departament va reconèixer que estaven "saturades" i ho va atribuir a un "patró típic" provocat per l'increment de la demanda d'aquesta època de l'any.