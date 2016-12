L'exconseller Felip Puig, nou president de l'empresa del tramvia a Barcelona

L'exconseller Felip Puig ha estat nomenat nou president de TRAM, l'operador de les xarxes de tramvia de Barcelona –Trambaix i Trambesòs–, en substitució de Francisco Javier Vizcaíno, que deixa el càrrec per motius personals. Segons va informar ahir TRAM, els consells d'administració de Tramvia Metropolità SA i de Tramvia Metropolità del Besòs, adjudicatàries del tramvia Diagonal-Baix Llobregat i del tramvia Sant Martí-Besòs, han designat l'exconseller Felip Puig nou president de les dues societats. També s'ha designat Belén Castro consellera de GlobalVia, en substitució de José María García, i s'ha comunicat el canvi en la representació que l'empresa Alstom té en el consell d'administració.

Felip Puig té 58 anys, és enginyer de Camins i ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques (2001-2003), d'Interior (2010-2012) i d'Empresa i Ocupació (2012-2016). Els consells d'administració de Tramvia Metropolità i Tramvia Metropolità Besòs afirmen que han valorat tant el seu perfil institucional com els coneixements i l'experiència tècnica en mobilitat, transport i obres públiques, tant en el sector públic com en el privat.

El govern de Colau no veu bé el nomenament

A qui no ha agradat el nomenament, però, és a l'equip d'Ada Colau. La regidora de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha explicat a Twitter que no estan d'acord amb l'elecció de Felip Puig com a president del TRAM, i ha recordat que l'Ajuntament de Barcelona té un sol vot i no decideix qui presideix una empresa privada. "TMB hi ha votat en contra al consell d'administració", ha assenyalat. La regidora ha assenyalat que l'objectiu del govern municipal amb la unió del tramvia per la Diagonal, a banda de dotar de "més transport públic" la ciutat, és "augmentar el pes públic a l'actual concessió". "Crec que Felip Puig no estarà gaire d'acord amb aquest darrer punt", ha lamentat Vidal.