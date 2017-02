L’home que va robar el camió de butà havia passat tota la nit de festa

Va aterrar a Barcelona abans-d’ahir a les 10.30 del matí, procedent de Moscou, on el dia anterior hi havia arribat des de Copenhaguen. L’home que va robar un camió de butà ahir al matí i va protagonitzar una persecució pel mig de la ciutat. No havia arribat sol, sinó que amb un conegut, també suec. Van agafar dues habitacions en un hotel a la vora del Paral·lel, però no hi va dormir. Després de pagar va voler deixar l’habitació perquè a les 20.45 h havia d’agafar un altre vol cap a Madrid. Però tampoc es va arribar a enlairar perquè "va passar una gran nit de festa", ha explicat el conseller de l’Interior, Jordi Jané, i "va gastar-se molts diners en activitats que li van comportar una eufòria continuada de moltes hores". Segons ha pogut saber aquest diari, es va gastar uns 20.000 euros en una sola nit i duia uns 300 euros en corones sueques a sobre quan el van arrestar.

Els Mossos d’Esquadra no l’han pogut interrogar. L’home, que duia un passaport a nom de Joakim Robin Berggren, ja fa més de 24 hores que està ingressat a l’Hospital del Mar, en concret, a la unitat psiquiàtrica, segons han confirmat a l’ARA fonts policials. Tot i que el ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, va piular ahir que l’home tenia "antecedents psiquiàtrics", Jané ha declarat avui que no ho pot confirmar, perquè aquesta mena de dades sobre l’historial mèdic d’un pacient són confidencials. "Tenia el que policialment es coneix com una simptomatologia alterada, però si tenia una determinada malaltia ni ho puc dir ni ho diré", ha afirmat el conseller. Des de l’entitat obertament van recordar ahir el perill d’estigmatització que comporta vincular un fet violent amb persones que passen per una malaltia mental. Tampoc es descarta que "la conducta alterada" fos causada per les drogues, perquè encara no disposen dels resultats de les proves d’alcohol i drogues.

Els Mossos d’Esquadra han recopilat indicis per reconstruir la nit de festa que va acabar l’endemà al matí, quan l’home va robar el camió ple de bombones de butà. "Va fer activitats cares, va gastar-se molts diners, i eren activitats que li van comportar segurament una eufòria continuada de moltes hores amb altres persones de nacionalitat sueca que eren en un altre hotel de la ciutat", ha explicat el conseller. Un testimoni d’aquest altre hotel confirma "l’eufòria" de Joakim Robin Berggren, que té 32 anys. El que és evident és que, com més informació en té la policia, més clar tenen que el robatori no té res a veure amb el terrorisme. "No se li va trobar cap tipus d’arma, no va fer cap mena de proclama i no s’ha trobat cap activitat d’ell a la xarxa que faci pensar que podia tenir activitat terrorista", ha declarat el conseller.

Antecedents policials a Suècia

El comissari en cap de Barcelona, Joan Carles Molinero, ha afegit en una roda de premsa posterior que les autoritats sueques han confirmat que l'home té antecedents per conduir sense carnet i sota els efectes de l’alcohol, a més de delictes i faltes de furt i sancions per fets relacionats amb tinença de drogues. Ha afegit que l'abril del 2008 el van condemnar a tres anys de presó per maltractaments en l'àmbit de la llar.

El conseller ha afirmat que tots els indicis apunten que el robatori del camió va ser "una acció improvisada", que volia marxar d’on era i que abans d’agafar-lo havia intentat aturar algun cotxe per pujar-hi a l’avinguda del Paral·lel, on també va intentar robar una moto, segons ha denunciat un ciutadà. Segons Jané se li imputen els delictes de furt de vehicle, atemptat a agents de l’autoritat, conducció temerària, intent d'homicidi, lesions i danys. El conseller també ha volgut destacar la valentia dels agents que van participar en la persecució i ha assegurat que els membres de l’àrea regional operativa dels Mossos que eren a la plaça Pau Vila van salvar la vida d’una noia del Brasil que duia auriculars i que va estar a punt de travessar un pas de vianants sense adonar-se del que passava. Va acabar ferida, però amb un traumatisme lleu.

Els Mossos d'Esquadra no sospiten que el company amb qui Berggren va anar a l'hotel tingués res a veure amb el robatori del camió i la persecució de prop de tres quilòmetres que va protagonitzar ahir pel Moll de la Fusta. Sigui com sigui, no el van poder interrogar, perquè quan el van anar a buscar ja havia marxat de Barcelona.