L’hora de la veritat per recuperar el cabal del Ter

La reiterada i persistent reivindicació per retornar al Ter part del cabal que és transvasat a l’àrea metropolitana de Barcelona, on envia entre el 40% i el 75% del seu volum, no ha sigut mai gaire ben rebuda per la Generalitat. Ara, però, tot podria canviar a partir de l’any vinent.

“Hem teoritzat molt i el territori n’està bastant tip”, admet el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, decidit a “passar de la teoria a la pràctica”. La constitució de la Taula del Ter, que començarà a treballar al mes de gener, respon a la necessitat de dialogar sobre un transvasament que es va iniciar el 1959, amb una llei franquista, i que des del 2006 està regulat pel pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya.

“Ara va de debò. L’objectiu és garantir cabals de manteniment adequats i reduir l’aportació del riu cap a l’àrea de Barcelona”, afirma Rull, que de moment no ha aconseguit esvair l’escepticisme d’entitats com el Grup de Defensa del Ter i la plataforma Aigua és Vida.

De fet, la plaça de Sant Jaume de Barcelona acollirà el 4 de febrer un gran acte reivindicatiu per al Ter en què, a més de les dues organitzacions esmentades, participaran el Consorci del Ter -format pels 62 ajuntaments de la conca fluvial-, les comunitats de regants del Baix Ter, diverses entitats de la societat civil i diferents partits polítics. A més de lliurar un manifest al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l’objectiu de la concentració és fer més visible que mai la demanda d’un cabal digne per al Ter.

Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Ter transvasa actualment a Barcelona 166 hectòmetres cúbics a l’any, força menys que fa unes dècades, quan aquesta xifra s’elevava a 240 hectòmetres cúbics. El director de l’ACA, Jordi Agustí, recorda que la Generalitat s’ha compromès a reduir-ho encara més, i calcula que en poc més d’un any es transvasaran 140 hectòmetres cúbics. Per disminuir la pressió sobre el riu, el Govern aposta per estalviar, dessalinitzar més i aprofitar l’aigua reutilitzada. Però el portaveu d’Aigua és Vida, Pau Masramon, pensa que la dependència de Barcelona respecte del Ter “no s’arreglarà ni dessalant, ni recuperant aigües grises, ni estalviant”. “No són solucions creïbles matemàticament”, opina.

Segons ell, “els 5,5 milions d’habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona els permeten tenir democràticament la clau del Ter”. D’entrada, Aigua és Vida no es fa gaires il·lusions amb la Taula del Ter, que coordinarà el delegat de la Generalitat a les comarques gironines, Eudald Casadesús, i reunirà la Generalitat, l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, el Grup de Defensa del Ter i Aigua és Vida.

La Taula tindrà dos vessants: d’una banda servirà per debatre com es retorna l’aigua que ara es transvasa, amb quin calendari i amb quin cost, mentre que de l’altra es discutirà el paper del Ter en el pla de sequera, que regula l’aigua que haurà de baixar pels rius en el pitjor escenari possible.

Risc de desaparició de fauna

“La realitat actual és que el Ter, en gran part, desemboca a la part baixa del riu Besòs, al delta del Llobregat i a l’emissari submarí de Mataró, fruit del continu transvasament que s’efectua des del Pasteral”, assenyala un informe de la càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis de la UdG. “La degradació del riu provoca el risc de desaparició d’espècies de flora i fauna, l’empitjorament de la qualitat de l’aigua i la impossibilitat d’utilitzar el seu curs per a la pràctica d’activitats turístiques o esportives”, afegeix Masramon.