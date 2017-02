"L’humà és individualment intel·ligent però col·lectivament imbècil"

Antoni Bassas conversa amb Jorge Wagensberg i Joan Martínez Alier arran de la publicació del llibre ‘Solo tenemos un planeta’. Wagensberg considera que l’humà és individualment intel·ligent però que a l'hora de "projectar opinions col·lectives no ha progressat gaire". Els autors reflexionen sobre l’estat de la democràcia al planeta. Martínez Alier considera que "els economistes tenen massa poder mediàtic i polític". Critica que, per exemple, "es diu que el PIB puja del 3,2% i no resta res de les coses que van malament com les deixalles radioactives a les nuclears. Cada dia produïm més diòxid de carboni".